MotoGP, Marc Marquez: il calvario raccontato dal fratello Alex

La notizia di Marc Marquez al termine delle qualifiche MotoGP ha soppiantato la pole position di Fabio DI Giannantonio al Mugello. In una conferenza stampa straordinaria il campione di Cervera ha rivelato che si sottoporrà ad un quarto intervento all’omero destro e resterà fuori dalle corse per un periodo di tempo indeterminato. La mancanza di risultati è dovuta anche alle condizioni del braccio, ad un eccesso di rotazione dell’omero che non gli permette di assumere la posizione ideale in certe manovre. “Purtroppo la sua posizione sulla moto non è quella di cui ha davvero bisogno per correre e soddisfare le sue aspettative in un week-end di GP“, ha spiegato Alberto Puig.

Marquez da Madrid al Minnesota

Il prossimo 2 giugno verrà operato presso la Mayo Clinic di Rochester, Minnesota. 18 mesi fa Marc Marquez ha subito l’ultimo intervento chirurgico. Da allora ha seguito un lungo processo di riabilitazione a Madrid, ma non sono bastati per ritornare alla normalità. Una delle persone che conosce meglio il fuoriclasse della Honda è suo fratello Alex Marquez, già a conoscenza della notizia. “Sapevo che sarebbe stata una bomba, è qualcosa che hanno cercato di fare in passato, ma per i medici i tempi non erano ancora maturi. Ci ha provato, come pilota e conoscendo i limiti che aveva, sono impressionato da quello che ha fatto finora. Ha continuato a provarci, è caduto mille volte, ma era testardo e andava avanti“.

Il dolore di Marc

Sin dalla prima gara di questa stagione MotoGP sembrava di vedere un Marc Marquez diverso, incapace di colmare le lacune tecniche della sua Honda RC213V con il suo talento. Impresa riuscitagli perfettamente dal 2013, anno dell’esordio in classe regina, fino a quella maledetta caduta nel luglio 2020 a Jerez. “Speriamo che dopo questa operazione questi dolori andranno via e possa in qualche modo condurre una vita normale“, ha proseguito il pilota LCR Honda. “Non è bello vederlo soffrire e prendere antinfiammatori“. Il pubblico in realtà è a conoscenza solo di una parte del suo infortunio, la vera portata delle conseguenze è sconosciuta.

D’altronde l’otto volte iridato ha sempre voluto tenere segreta la sua vita privata e fino a due giorni fa ha smentito la notizia di un quarto intervento. “Dall’esterno, molte persone sono libere di esprimere la loro opinione e dire quello che pensano, ma finché non sei dentro qualcosa non sai quale sia la verità“.

Il mercato piloti MotoGP

La notizia dell’operazione può cambiare il mercato piloti? Al suo posto ci sarà Stefan Bradl, collaudatore Honda che ormai conosce bene la moto e ha partecipato a molti Gran Premi. Per Alex non cambierà nulla: “Penso di no. Marc è l’unico che ha firmato un contratto a lungo termine, senza il quale forse avrebbe dovuto temere. Ma in questo caso credo non cambi nulla dei tasselli da mettere a posto“. La speranza è che Marc Marquez possa tornare in pista per l’inizio della prossima stagione MotoGP: sarebbe questa l’ipotesi più ottimistica.

