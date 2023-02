MotoGP, Marc Marquez-Honda: a che punto sono i rapporti

Manca un mese all’inizio della nuova stagione MotoGP e molti già si interrogano sul futuro di Marc Marquez. In questo momento nessuno può azzardare ipotesi per la stagione 2025, perché prima di allora non cambierà strada. “Sto affrontando una delle sfide più importanti della mia carriera agonistica“, ha detto il fuoriclasse della Honda . “Prima c’è stato il successo, poi ho avuto la caduta e ora sto provando a vincere di nuovo. Stiamo lavorando duramente durante l’inverno per raggiungere questo obiettivo. Se non funziona, abbiamo ancora il 2024“.

Marquez e Honda massima intesa

Nel giorno della presentazione del team ufficiale Repsol Honda, Marc Marquez ha riconfermato le intenzioni a breve termine. Consapevole che la RC213V non è ancora pronta per tenere testa alle Ducati (probabilmente anche alle Aprilia…), chiede unione di gruppo alla sua squadra. “Stiamo lavorando tutti in una direzione, su una moto che sia veloce, competitiva e sicura allo stesso tempo“. Il feeling sull’avantreno è la priorità assoluta per diminuire il rischio cadute e scongiurare altri infortuni. In tal senso la tre giorni in Malesia ha dato una prima buona risposta. Trovare più trazione al posteriore un obiettivo su cui focalizzarsi già dal prossimo test Irta a Portimao.

Ritornare a vincere il Mondiale MotoGP

Tuttavia, Marquez non vuole dare troppa importanza ai test preseason, saranno i Gran Premi a dire a che punto è la Honda RC-V e le rivali. La fase pre-campionato è sicuramente utile per provare aggiornamenti tecnici, ma non per comprendere il livello di competitività. In questo momento l’otto volte iridato sta fornendo tante informazioni utili agli ingegneri, sono loro a dovere trovare le soluzioni in tempi brevi. La clessidra è stata girata, c’è abbastanza sabbia per altri due anni insieme. “Con Honda c’è molto rispetto reciproco. Sappiamo quando è il momento di dirci qualcosa in faccia, o quando è meglio mantenere la calma… Il mio obiettivo è vincere e voglio vincere con loro. Adesso è il momento di essere pazienti e lavorare insieme. Abbiamo una relazione molto lunga (dal 2013, ndr) e ci rispettiamo molto. Sono convinto che insieme torneremo in vetta“.

Non azzarda previsioni Marc Marquez in questo momento, sicuramente non si sente il favorito. Ducati e Aprilia sono sicuramente avanti, ma tutto è possibile in un campionato MotoGP caratterizzato da 42 gare dalla “new entry” delle gare sprint. “Dipende da dove iniziamo. Se partissimo dal Sachsenring ti direi una cosa, se fosse a Sepang un’altra. Ma il Mondiale inizia a Portimao e io sono tra i cinque favoriti“. A buon intenditore poche parole…