Continua il recupero di Marc Márquez. Oggi il pilota MotoGP è a Barcellona, per lui primi giri in sella alla RC213V-S.

Dall’OK dei medici per tornare in sella ad una moto, il recupero di Marc Márquez sta procedendo a passo ancora più spedito. Dopo le pit bike, ecco che il pluricampione MotoGP passa alle moto più grosse. Nello specifico, oggi è in azione al Circuit de Barcelona-Catalunya in sella ad una RC213V-S. Passi sempre più importanti per il pilota di Cervera, che non ha nascosto di mirare al ritorno alle corse per il primo GP dell’anno in Qatar.