MotoGP, Marc Marquez evita l’infortunio: il guanto s’impiglia nella moto

Marc Marquez centra il 6° crono nella prima giornata di prove libere MotoGP in Giappone. Il pluricampione della Honda corre il suo secondo Gran Premio dopo l’ultimo stop per il quarto intervento al braccio e ha evitato un infortunio dopo che il suo guanto si è impigliato nella sua moto in movimento al rientro ai box. Fortunatamente è stato solo un momento di apprensione che si è risolto per il meglio, con il braccio sinistro rimasto impigliato nel codone posteriore della RC213V.

Honda in top-10 nelle FP1

Il circuito di Motegi richiederà maggior sforzo fisico rispetto al MotorLand di Aragon, ma Marc Marquez non si è certo risparmiato nelle FP1. “Sono uscito aggressivo fin dall’inizio, le previsioni meteo per domani indicano pioggia, quindi è stata una sessione di prove molto importante. L’obiettivo è essere tra i primi dieci e ho preferito lavorare da solo per tutta la sessione. Le sensazioni sono state buone fin dall’inizio, anche se la gara (24 giri, ndr) sarà lunga per la mia spalla“. Nessun aggiornamento tecnico per il prototipo dell’Ala dorata, il campione di Cervera ha usato la stessa configurazione di Aragon. Qui a Motegi i punti deboli della moto sono meno evidenti, non è così importante tenerla piegata a lungo e nei curvoni si va col freno fino alla fine.

Marc Marquez trascinato dalla moto

Entrambi i piloti del team Repsol Honda finiscono in top-10, la pioggia prevista per il sabato potrebbe giocare a favore di Marc Marquez. L’asfalto bagnato consentirebbe di sforzare meno il braccio destro e quindi avvertire meno le conseguenze dello sforzo a fine giornata. “Visto che domani piove di sicuro sono partito subito senza pensare al mio braccio e guidando con tutto quello che avevo. Senza follie, ma rischiando di fare il tempo Per un’intera gara? Sarà difficile per me mantenere questo ritmo“. Al rientro ai box il suo guanto ha agganciato la telecamera piazzata al posteriore della sua RC213V. Nessuna conseguenza per Marc Marquez: “Stavo tentennando se tenere la moto per farla cambiare all’esterno, ma poi il meccanico che mi vuole molto bene mi ha destato, per questo gli voglio bene (ride)”.