Marc Marquez occupa il sesto posto nella classifica combinata delle libere MotoGP in Australia. Ma l’attenzione è principalmente improntata sul nuovo Aero-pack della Honda RC213V, con alette spuntate anche sul codone posteriore in stile Ducati-Pokemon. HRC si ritrova costretta a dover inseguire in termini di aerodinamica, avendo poco investito su quest’area tecnica negli ultimi anni. Si notano anche delle nuove alette anteriori, la presa d’aria aggiornata, la forma complessiva della carena leggermente più bombata e con un taglio più aggressivo.

Honda investe sull’aerodinamica

In casa Honda prosegue anche il lavoro con il nuovo forcellone Kalex. Marc Marquez si sta rivelando una miniera di dati utili per gli ingegneri giapponesi che sono ritornati a lavorare a pieno regime. “Abbiamo lavorato per la Honda in questo venerdì. Avevamo deciso questa strada già nel test di Misano dove ho provato alcune novità di aerodinamica, ma abbiamo deciso di non omologarle per avere questa evoluzione. Sicuramente la riproveremo in Malesia, va abbastanza bene, abbiamo provato tutto il pacchetto al mattino, nel pomeriggio solo il davanti, domani solo dietro. Ogni volta le MotoGP sembrano più brutte – ha scherzato il fuoriclasse di Cervera – ma pare che vadano meglio“.

Marc Marquez contro la MotoGP “moderna”

La Casa dell’Ala dorata si è sempre opposta alle evoluzioni aerodinamiche dettate da Dorna e decise nelle riunioni della MSMA. “La direzione che è stata presa non mi piace perché ora è più la moto che il pilota a fare la differenza. Più cose metti in moto, come l’elettronica o l’aerodinamica, più diventa difficile per il pilota nascondere i difetti. Ma è così e devi adattarti al meglio“, ha detto Marc Marquez. “La nuova carena non ti fa girare meglio, ma ti dà un feeling diverso. Sembra rendere la moto meno fisica e questo ti aiuta. Il vero test sarà a Sepang perché qui non ci sono grandi frenate“. Honda sta facendo un grande sforzo e altri aggiornamenti arriveranno la prossima settimana in Malesia. “Naturalmente sacrificherò qualcosa per il risultato di domenica. Siamo in un momento in cui vogliamo ottenere il miglior risultato possibile, ma dobbiamo capire le cose per il futuro“.

Condizioni fisiche OK

Buone anche le condizioni fisiche di Marc Marquez, al suo quarto round MotoGP dopo l’ultima operazione all’omero destro dello scorso 2 giugno. Per il weekend di Phillip Island l’obiettivo è quello di restare incollato al gruppetto di testa, ma il podio non è certo un miraggio. La prima giornata di libere 1-2 offre ottime sensazioni, segno che la riabilitazione procede come da previsioni. “Oggi abbiamo fatto un grande step fisico, mi sento bene, il braccio non fa male e non mi sentivo stanco. Ho dato il cento percento per provare tutte le novità, l’obiettivo è essere tra i primi come in Thailandia“.