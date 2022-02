MotoGP, Marc Marquez “Comeback”: quarta nomination per il ritorno

Il pluricampione MotoGP Marc Marquez guadagna la quarta nomination ai "Laureus Sport Awards" nella categoria "Comeback of the Year".

Per la quarta volta Marc Marquez è stato nominato ai Laureus Sport Awards. Nel 2014 ha vinto il prestigioso premio come miglior atleta rivelazione dopo aver vinto il titolo MotoGP nel 2013, nel suo anno di esordio. Nominato anche nel 2015 e 2020, ma ha dovuto cedere sotto i colpi di Novak Djokovic e Lionel Messi. Quest’anno ci riprova nella categoria “Laureus World Comeback of the Year”, per il miglior ritorno del 2021. Dopo aver saltato l’intera stagione 2020 a causa dell’incidente di Jerez, è ritornato l’anno dopo vincendo tre GP.

Il grande ritorno di Marquez

Ad assegnare i Laureus Sport Awards una giuria di 71 giornalisti sportivi selezionati in tutto il mondo. Marc Marquez ha dimostrato di essere tornato vincente nonostante tre interventi delicati all’omero destro. Vittoria al Sachsenring, ad Austin e Misano-2, oltre ad un 2° posto al MotorLand di Aragon. Il medesimo infortunio avrebbe costretto alla resa i comuni mortali. Invece il fuoriclasse della Honda ha ritrovato la luce in fondo al tunnel, anche se un nuovo infortunio lo ha costretto a rallentare la ripresa. Dopo due mesi senza salire in moto per il problema della diplopia, è ritornato in moto a gennaio dopo il via libera dei medici. Prima con il motocross, poi con la RC213V-S, poi una CBR600RR.

Nel prossimo week-end monterà sulla sua amata RC213V per il primo test invernale di MotoGP a Sepang. Il 6 marzo ci sarà il primo Gran Premio 2022, i Laureus Sport Awards si terranno ad aprile in una data non ancora specificata. Ancora una volta il galà si terrà in maniera virtuale a causa dell’emergenza Coronavirus. Per aggiudicarsi l’ambito premio dovrà vedersela con la ginnasta Simone Biles, il tuffatore Tom Daley, il ciclista Mark Cavendish, la ciclista olandese Annemiek van Vleuten e lo skater Sky Brown. Tutti atleti ritornati alla vittoria dopo problemi fisici.

