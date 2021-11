MotoGP, Marc Marquez cade in allenamento: non sarà a Portimao

Marc Marquez non parteciperà al GP di Portogallo 2021. Il campione MotoGP ha riportato un infortunio durante un allenamento sullo sterrato.

Lo scorso sabato Marc Marquez, mentre si preparava per il Gran Premio di Portimao, ha riportato una caduta. In ospedale gli hanno refertato una commozione cerebrale e quindi salterà la prossima gara di MotoGP. Una brutta tegola per il Cabroncito che si stava lentamente riprendendo dall’infortunio alla spalla destra. Reduce dalle vittorie di Austin e Misano-2, il campione della Honda contava in un finale di campionato superlativo.

Dopo alcuni giorni di riposo a casa, Marc Marquez si è sottoposto ad un’altra visita medica. In via precauzionale è stato deciso che fosse meglio restare a riposo. Non sembra esserci pace per l’otto volte iridato dopo l’infortunio ben più grave rimediato a Jerez nel luglio 2020. Da allora ha subito ben tre interventi all’omero nel giro di pochi mesi, senza riuscire a ritornare in ottima forma. Il suo rientro è avvenuto proprio a Portimao lo scorso mese di aprile dopo una lunga assenza. Ma arriva un altro fulmine a ciel’ sereno per il team Repsol Honda.

Nel week-end di Misano si è reso autore anche di uno spettacolare salvataggio, riuscendo ad evitare un impatto con l’asfalto che avrebbe potuto costare caro. In gara, con un pizzico di fortuna, ha sfruttato la caduta di Pecco Bagnaia per salire sul gradino più alto del podio. La speranza è di rivederlo in pista per l’ultima gara di Valencia. Anche se la priorità in casa HRC è averlo in ottima forma per il test MotoGP di Jerez in programma a fine novembre, quando dovrà testare il prototipo 2022 della RC213V.