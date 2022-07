MotoGP, Marc Marquez atteso ai box: l’importanza del test di Misano

Lo sviluppo della Honda è uno degli argomenti più intriganti e discussi nel paddock della MotoGP. La RC213V ha evidenti problemi tecnici, innegabile qualche errore durante lo scorso inverno e nella preseason, le nuove componenti non hanno apportato nessun grande vantaggio. Al Sachsenring il marchio giapponese ha raggiunto il fondo, nessun pilota ha centrato la zona punti e il collaudatore Stefan Bradl ha persino riportato l’ustione di un piede a causa di una carena troppo bollente. In una situazione del genere solo Marc Marquez può offrire un sostanzioso aiuto per uscire dalla crisi.

Il test MotoGP di Misano

Per questo motivo Alberto Puig spinge per averlo ai box già nel mese di agosto, così da poter seguire il lavoro degli ingegneri. In tanti ipotizzano il ritorno di Marc Marquez per il test di Misano a settembre, ma è più una speranza che una certezza, dato che in quella occasione verrà portato un prototipo 2023. Affrettare i tempi comporterebbe molti rischi per il campione MotoGP, ma sarebbe indispensabile per HRC al fine di raccogliere dati in vista del lavoro svolgere nei mesi a seguire. Nell’ultimo intervento sul canale YouTube Motogepeando, Chicho Lorenzo analizza la situazione in casa Honda senza filtri. “Marquez può andare dagli ingegneri e, a livello di motore, dire che vuole più o meno potenza. Queste sono cose che possono essere misurate. Può lavorare sui dispositivi holeshot, anche l’aerodinamica può essere curata senza problemi: puoi mettere dei sensori per sapere se c’è più o meno carico e analizzarlo in seguito“.

La presenza di Marc Marquez

Nessun pilota del marchio ha la capacità di evolvere questa moto come Marc Marquez. Infatti in assenza del fenomeno di Cervera i tecnici sembrano aver perso la bussola dello sviluppo, il lavoro di Stefan Bradl ha dei limiti evidenti, Pol Espargarò e Alex Marquez dal prossimo anno non saranno più piloti Honda. In questo momento il nocciolo dei problemi risiede nel telaio e già alla ripresa della stagione MotoGP dovrebbe arrivare un aggiornamento. “E quando parliamo di telaio dobbiamo tenere conto della geometria, della flessibilità e della distribuzione dei pesi – sottolinea il padre di Jorge Lorenzo -. Anche l’aerodinamica è un piccolo problema“. Da qui l’ipotesi che Marc possa apparire ai box già nel week-end MotoGP di Silverstone: “È molto importante avere un leader come Marc Marquez“. L’ultima visita medica tenutasi a Madrid ha dato grandi speranze al pilota, alla squadra e ai suoi fan, ma i dottori ancora non si sono espressi sulla data del rientro in pista.