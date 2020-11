Marc Marquez non gareggerà nella stagione MotoGP 2020. Honda ha diramato il comunicato ufficiale. Aleggia lo spettro di un terzo intervento al braccio.

Marc Marquez ritornerà in MotoGP solo nel 2021, adesso la notizia è ufficiale. Il team Repsol Honda ha diramato un comunicato stampa annunciando che Alex Márquez e Stefan Bradl torneranno a correre sotto i loro colori anche nel secondo GP di Valencia. E conferma anche il ritiro definitivo del Cabroncito nell’ultimo appuntamento a Portimao. “Mentre il suo recupero continua, Marc Márquez e il team Repsol Honda confermano che non parteciperà al resto della stagione MotoGP 2020 e punta a tornare a correre nel 2021“.

Inutile prendere rischi per una semplice comparsa in sella alla RC213V. D’altronde le condizioni fisiche non sono ottimali e resta in ballo l’opzione del terzo intervento chirurgico. “Non gareggerò più in questa stagione – chiarisce Marc Marquez -. Dopo aver valutato come sta lavorando il mio braccio insieme ai medici e alla mia squadra, abbiamo deciso che l’opzione migliore è tornare il prossimo anno. È ora di proseguire con la ripresa. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno. Voglio davvero tornare nel 2021“.

Sono passati oltre tre mesi da quando è passato per la seconda volta dalla sala operatoria per sostituire la placca dell’omero destro. La fretta di tornare in pista nel secondo round MotoGP di Jerez e qualche errore medico hanno costretto Marc Marquez a casa. A breve verrà notificato se dovrà ricorrere al bisturi per la terza volta. Non lo rivedremo in pista prima di febbraio, in occasione del test invernale a Sepang. Ammesso che data e luogo non vengano modificati a causa dell’emergenza Covid-19. Solo allora si ritroverà al fianco del neo arrivato Pol Espargarò. Al momento la favola dei due fratelli che condividono lo stesso box è durata davvero poco.