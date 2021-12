MotoGP, Marc Marquez buone notizie: arriva il comunicato pre-natalizio

Marc Marquez fa progressi e il disturbo di diplopia sembra poter rientrare senza bisogno di intervento chirurgico. Resta un dubbio la presenza ai test MotoGP.

C’è ottimismo intorno a Marc Marquez dopo le ultime visite mediche. Il sei volte campione di MotoGP sembra non aver bisogno di rientrare in sala operatoria per correggere la diplopia. Ad annunciarlo è Repsol Honda in un comunicato ufficiale. “Ha continuato le visite periodiche dal suo oculista di fiducia per valutare l’evoluzione della sua vista negli ultimi due mesi. Durante queste revisioni i progressi fatti sono stati considerati favorevoli. Di conseguenza Marquez continuerà con un piano di trattamento conservativo per le prossime settimane“.

Marc Marquez continuerà a sottoporsi a revisioni periodiche con il dottor Sánchez Dalmau. Il pilota di Cervera potrà riprendere gli allenamenti fisici con una certa costanza e intensità. Ma al momento si esclude possa rimettersi in sella ad una moto e restano incerti i tempi di recupero. A febbraio la stagione MotoGP 2022 riaprirà con il primo test invernale a Sepang, per i piloti ufficiali saranno due giorni importanti per mettere a punto i prototipi prima dell’omologazione a Losail.

In casa HRC avevano annunciato notizie prima di Natale. Durante l’ultima visita oculistica Marc sembra progredire in maniera costante, scongiurando il rischio di un’operazione. Alberto Puig spera di recuperarlo in tempo per il test IRTA, quando sarà il momento di mettere al vaglio gli aggiornamenti della RC213V 2022. La Casa giapponese sa quanto sia importante il suo feedback per l’evoluzione della moto. Negli ultimi due anni l’assenza di Marc Marquez ha causato un tracollo in termini di evoluzione e ora c’è il rischio che il problema si ripeta.