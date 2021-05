Marc Márquez, secondo zero consecutivo. "L'incidente è colpa mia." Ma sottolinea: "Weekend disastroso, abbiamo perso un compagno."

Non è facile parlare di GP MotoGP dopo la brutta notizia arrivata in mattinata, ma le corse sono continuate. Marc Márquez però ha chiuso molto presto la sua gara, protagonista di un incidente che l’ha messo KO dopo appena due giri. Secondo zero consecutivo per il campione di Cervera, che si assume la piena responsabilità di quanto successo (le immagini nel video in alto). Guarda anche il lato positivo a livello fisico, ma il giudizio del fine settimana è comunque influenzato dal fatale incidente in Moto3.

“È stato un weekend disastroso per il motociclismo” ha sentenziato Marc Márquez a Sky Sport MotoGP a fine giornata. “Non è facile perdere un compagno del paddock, che sia pilota o meccanico. Ma nel caso di un pilota è ancora più dura: ricevi la notizia, fai il minuto di silenzio…” Ma sottolinea anche che “Alla fine sono i rischi che prendiamo ogni volta che saliamo in sella alla moto. Succede, non piace e certamente è un momento duro. Voglio mandare un saluto al team, alla famiglia ed agli amici di Dupasquier.”

Spiega poi quanto accaduto. “È successo in un punto in cui te lo puoi aspettare.” Ci tiene a rimarcare che “È un incidente di gara, ma è colpa mia, non di Binder. Sono entrato all’interno della curva 2, l’avevo perso di vista e pensavo che fosse dietro, poi nel cambio di direzione c’è stato il contatto. Per fortuna sono caduto solo io.” Come detto, cerca di guardare il lato positivo. “A livello fisico sono contento: durante il weekend pensavo che sarebbe andata molto peggio, invece ho tenuto abbastanza bene e questo è importante.”

Anche se ammette che “Non volevo finire il Gran Premio troppo presto… Mi mancano chilometri, mi mancano giri e li posso fare solo in un weekend di gara.” Nel complesso però “Abbiamo fatto qualche passo avanti in un circuito in cui sappiamo che si soffre parecchio, sia per quanto riguarda Honda che per il mio fisico.”

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri