Procede senza ulteriori intoppi il processo di recupero per Marc Márquez. Il comunicato dal team dopo l'ultima visita al Hospital Ruber.

Arriva un nuovo aggiornamento riguardante Marc Márquez. La riabilitazione del pluricampione MotoGP continua senza intoppi e la frattura dell’osso si sta consolidando. Questo è il responso dell’ultima visita al Hospital Ruber in seguito all’ultimo intervento effettuato al braccio infortunato. Ecco il comunicato integrale.

“Un nuovo controllo al Hospital Ruber Internacional, 10 settimane dopo l’intervento per pseudoartrosi infetta dell’omero destro, ha confermato un’evoluzione favorevole. Il team medico composto dai dottori Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan De Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea García Villanueva hanno visto segni radiografici di consolidazione dell’osso. Tutti si sono dichiarati soddisfatti dei progressi. Da questo momento e per le prossime settimane Marc Márquez sarà in grado di compiere solidi progressi nel recupero funzionale del braccio operato.”

Nei giorni scorsi alti dirigenti di Honda HRC hanno dichiarato che Marc Marquez potrebbe addirittura essere di nuovo in pista fin dall’apertura MotoGP prevista (ad oggi) il 27 marzo in Qatar.