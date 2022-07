MotoGP, Marc Marquez all’esame mentale: il racconto di Pedrosa

Marc Marquez resta in attesa della prossima visita medica che dovrebbe sostenere la prossima settimana. Sarà decisiva per stabilire quale indirizzo dare alla riabilitazione e magari fare previsioni per il ritorno in MotoGP. Sembra quasi certo che lo rivedremo prima del termine di questo campionato, ma l’ultima parola spetta ai dottori che lo hanno operato e che seguiranno il percorso di ripresa. Honda non vuole rischiare nulla dopo la lezione appresa a Jerez nel 2020, ma la sua presenza è fondamentare per dirigere l’evoluzione della RC213V.

Marquez, Pedrosa e gli infortuni

Che Marc Marquez vedremo al rientro in pista? Probabilmente non sarà più quello di prima, ma certamente non ha nessuna intenzione di recitare un ruolo di comparsa. Dani Pedrosa ha condiviso il box HRC con il connazionale per sei stagioni, dall’esordio di Marc in MotoGP nel 2013 fino al ritiro di Daniel nel 2018. Ha assistito a cinque vittorie iridate, ad eccezione del 2015 quando il titolo mondiale è finito nella mani di Jorge Lorenzo e della Yamaha. Pedrosa oggi è collaudatore KTM ma conosce molto bene l’ambiente di lavoro di Marc Marquez e la sua situazione attuale. “Ognuno ha il suo modo di vivere queste situazioni, ogni circostanza è diversa – racconta in un’intervista a ‘Marca -. Ho avuto molti interventi chirurgici in cui i dottori hanno operato bene sin dalla prima volta… sono stato fortunato. Ma ne ho avuti altri dove, non so perché, è capitato il contrario“.

L’aspetto mentale in MotoGP

Se dal punto di vista fisico bisogna fare i conti con alcuni limiti a muscoli e ossa, dal punto di vista mentale ci sono altri ostacoli da superare. Ed è qui che inizia la lotta contro te stesso. “Cadi in una spirale di operazione, dopo operazione, dopo operazione… ognuna è più complicata della precedente, perché prima ne avevi subita già una…“, ha aggiunto Dani Pedrosa. “E’ un processo che non auguro a nessuno. Meglio che vada bene la prima volta perché è meglio per tutti, ma in questo caso Marc Marquez ha avuto questa situazione. Tanti campioni hanno sofferto situazioni come questa“.

Dal luglio 2020 l’otto volte iridato è entrato in un tunnel che resta ancora senza uscita. Lo scorso 2 giugno ha subito il quarto intervento al braccio destro, nella speranza sia l’ultimo e decisivo. Non bisogna però dimenticare che il fuoriclasse di Cervera dovrà pur sempre fare i conti con la diplopia, un disturbo che può essere scatenato anche da una semplice caduta. Una condizione psicofisica che “fa breccia nella fiducia, passi molto tempo a casa o in ospedale, cerchi risposte affinché il tuo corpo torni quello di una volta. In questi casi l’aspetto mentale è importante – ha concluso Pedrosa -, così come l’affetto delle persone che ti stanno vicino“.

