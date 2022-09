MotoGP, Marc Marquez alla ribalta: nuovo legame Red Bull e test di Misano

I fratelli Alex e Marc Marquez hanno confermato ufficialmente la rottura con Emilio Alzamora dopo 18 anni di collaborazione. Alla vigilia del GP di Misano arriva la presentazione del nuovo manager, Jaime Martinez. Dovrà gestire l’immagine di due campioni che insieme hanno collezionato dieci titoli mondiali nelle classi 125, Moto3, Moto2 e MotoGP.

Marc Marquez annuncia Jaime Martinez

Nella nota univoca i fratelli Marquez hanno dichiarato che Jaime Martínez Recasens si unisce alla loro squadra come nuovo manager. “Jaime è stato il capo dell’area degli sport motoristici della Red Bull negli ultimi 12 anni. In questo periodo ha spinto il marchio austriaco nel mondo dei motori attraverso eventi e ha sponsorizzato gli atleti“, si legge nel comunicato stampa. “Siamo molto felici di annunciare che Jaime si unisce al nostro team di lavoro dal GP di Misano. Dopo la sua esperienza in Red Bull, conosce perfettamente il mondo dell’automobilismo e dello sport in generale e porta una nuova visione strategica che crediamo ci porterà vantaggi. Siamo sicuri che formeremo una grande squadra”.

L’incorporazione di Jimmy Martinez è una mossa orientata verso l’aspetto marketing e visibilità del marchio Marquez. Marc Marquez, con otto titoli mondiali, non è riuscito a diventare star internazionale alla pari di altri connazionali come Rafa Nadal. Su questo punto si affiderà all’ingegno di ‘Jimmy’ legando la sua immagine ancora più strettamente al marchio della bibita energetica. Come confermato nel suo profilo LinkedIn personale, Jaime Martínez è nato nel 1988. Fa parte di una famiglia di uomini d’affari catalani, evidenziando il suo legame familiare con Francesc Recasens i Mercadé, fondatore di CEPSA e del Banco Exterior de España, del quale è un pronipote. Dal 2011 lavora in Red Bull, come capo del dipartimento Marketing Motorsport.

Il ritorno in MotoGP

D’altronde quella di Marc Marquez è tutta una storia da scrivere, anche dopo l’infortunio di Jerez 2020 che ha interrotto la sua marcia trionfale in MotoGP. A distanza di tre mesi dal quarto intervento all’omero, potrebbe essere già in pista per il test di Misano del 6-7 settembre. Appena una settimana fa ha ricevuto via libera dai medici per provare ad allenarsi in moto, giusto il tempo di organizzarsi ed è volato ad Aragon con la sua Honda CBR600RR. Il test si è svolto a porte chiuse e non sono emerse molte informazioni sui tempi sul giro. Due giorni prima è salito in sella ad una mountain bike per vedere come reagiva il braccio destro. Per ritornare ad essere campione dovrà forgiare prima la sua RC213V in versione 2023 e il test MotoGP di Misano è una tappa che nessuno, né lui né Honda, vuole perdere.

