Marc Márquez non disputerà né il GP a Valencia né i test a Jerez. Il pilota MotoGP costretto allo stop per nuovi problemi alla vista.

Arriva la conferma ufficiale che Marc Márquez non disputerà l’ultimo round a Valencia, ma salterà anche i successivi test a Jerez del 18-19 novembre. Il pluricampione MotoGP rimarrà di nuovo a casa, ma stavolta gli ultimi esami hanno confermato un problema ben più serio di quanto si pensasse. Per il pilota di Cervera infatti si tratta di un nuovo episodio di diplopia (visione doppia), già accusato nel 2011 e riscontrato nell’ultimo controllo di lunedì dopo alcuni problemi alla vista evidenziati dal #93. La visita col dottor Sánchez Dalmau, oftalmologo, all’Ospedale Clínic di Barcellona non ha lasciato spazio a dubbi.

“Gli esami svolti su Marc Márquez dopo l’incidente occorsogli ha confermato che il pilota soffre di diplopia. Rilevata una paralisi del quarto nervo destro, uno di quelli già lesionati nel 2011, con coinvolgimento anche del muscolo superiore obliquo destro. Servirà un trattamento conservativo con periodici controlli per seguirne l’evoluzione.” Queste le parole con cui il dottor Sánchez Dalmau ha spiegato i risultati dei controlli. Decisamente non una bella notizia per il pilota catalano, in netta crescita in questo finale di stagione, fino appunto all’incidente in allenamento.

“È un momento difficile, sembra che piova sul bagnato” è il commento amaro di Marc Márquez. Confermando anche lui che “La visita dal dottor Sánchez Dalmau ha confermato la diplopia, come nel 2011. Bisogna avere pazienza, ma una cosa che ho imparato è affrontare le avversità con spirito positivo.” Per lui il 2022 è già in salita: si riponevano molte speranze nei prossimi test a campionato concluso, per iniziare a concentrarsi al massimo sulla prossima stagione. Purtroppo nel caso del #93 bisognerà attendere, tutti da valutare al momento i tempi di recupero…

Foto: motogp.com