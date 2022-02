MotoGP, il day-1 Honda: ‘scherzi’ di grip e prove sulla RC-V 2022

Prima giornata a più facce per la truppa Honda. Condizioni non ottimali, un layout che però piace e la ricerca di conferme, con qualche intoppo.

Esordio MotoGP al Mandalika Circuit non proprio eccezionale a livello di condizioni della pista, fin quasi a fine giornata. Sul finale invece la superficie è migliorata, quindi non è mancato qualche assalto al tempo. È così che Pol Espargaró ha chiuso il day-1 al comando della classifica dei tempi, in un venerdì alla scoperta del tracciato indonesiano, senza farsi mancare però anche qualche prova sulla RC-V. Per la truppa Honda registriamo inoltre una scivolata, quella del pilota LCR Takaaki Nakagami, senza conseguenze.

Prove e conferme

In casa Honda tutti i ragazzi, freschi di presentazioni, hanno girato con le rispettive RC-V dalla livrea nera. Tutti hanno solamente il prototipo 2022, archiviando quindi definitivamente la ‘vecchia’ versione. “Abbiamo visto che ha un potenziale maggiore” ha confermato in tal senso Alex Márquez. L’alfiere LCR oggi non ha provato le soft, preferendo conservarle per i prossimi due giorni, ma ha rimarcato che “Stiamo confermando tutto dalla Malesia.” Con Pol Espargaró, come detto autore del miglior crono, che ha sottolineato il buon lavoro della nuova moto, nonché la facilità nel raggiungere tempi cronometrati più rapidi. Takaaki Nakagami non ha mostrato alcuna sorpresa per il crono del #44: “È stato costantemente veloce per tutto il giorno.” Non è mancata qualche prova a livello di aerodinamica, tra chi ha scelto le sole alette superiori e chi invece ci ha aggiunto anche il set inferiore, e di chassis, con la versione 2022 qui in foto ora per tutti.

Pista sporca

I commenti di giornata oggi si sono concentrati soprattutto sullo sporco, una conseguenza della pioggia notturna. Attività inizialmente quasi nulla e non è mancata una riunione, fino alla scelta di realizzare 20 giri obbligatori entro le 15:00 locali (le 8:00 in Italia) per pulire la pista. “Alla fine si è creata una linea pulita, dovevi essere molto preciso perché se ne uscivi cadevi” ha ammesso Pol Espargaró. A referto qualche polemica per la pericolosità nei primi giri, mentre ad esempio Alex Márquez ammette chiaramente di aver optato per questa soluzione. Anche se ha avuto a che fare con qualche sassata: il pilota LCR ha mostrato un bel livido sul collo nel corso del meeting online di fine giornata. “La curva 1 è la peggiore. Ero dietro ad un altro pilota, è stato un bel colpo.”

Sottolineando anche i due asfalti diversi tra l’ultima e la prima curva, ma per un motivo preciso. “Un trattamento speciale per un problema, si alzava l’asfalto originale. Ma c’erano comunque abbastanza sassi…” Anche il suo collega Takaaki Nakagami rimarca lo sporco trovato in pista. “Inizialmente sono anche uscito con le rain, ma mi sono fermato subito perché non c’era acqua in pista. Oltre al grip terribile, tanto da chiedermi se era uno scherzo!” Raccontando anche un rischio per Quartararo. “Mentre stavo rallentando, Fabio mi ha superato, era al massimo e pensavo addirittura cadesse.” Cosa che invece è successa a lui a fine giornata. “È stato un mio errore in frenata e ho perso l’anteriore a bassa velocità, senza troppi danni alla moto.”

Layout che piace

La pista comunque non dispiace per niente agli alfieri dell’Ala Dorata. “Il T1 mi piace molto ed anche il terzo settore non è male” ha sottolineato Marc Márquez. “Il T2 invece non mi piace, è troppo veloce!” ha poi scherzato, rimarcando il fatto che vuole andarci piano per il momento. “In generale mi piace il layout e come tempi siamo già in 1:32″ ha aggiunto il capoclassifica odierno Pol Espargaró. “Vuol dire potremmo avvicinare un 1:29. Ci sono tratti più lenti, ma ci sono anche i settori 2 e 3 che sono piuttosto veloci.” In casa LCR, anche Alex Márquez ha parole di apprezzamento per il tracciato indonesiano. “C’è un po’ di tutto e questo la rende una pista divertente, mi è piaciuta da subito.”

Foto: Dorna Sports/LCR Honda