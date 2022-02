MotoGP, Franco Morbidelli loda il Mandalika Circuit: “Pista adrenalinica”

Franco Morbidelli 12° nella sua prima giornata al Mandalika Circuit, di cui apprezza molto il layout. Continua anche il suo recupero fisico.

Dodicesima posizione, 75 giri completati e poco più di un secondo di ritardo dal capoclassifica. Franco Morbidelli chiude così il primo giorno di test MotoGP al Mandalika Circuit. Continua la ricerca del giusto feeling in sella alla sua Yamaha M1, ma è stato anche l’inizio della scoperta del nuovo tracciato indonesiano. Condizioni non ideali in questa prima giornata, come ammesso da tutti, ma l’ex iridato Moto2 non ha altro che parole di lode per la pista ed il suo layout.

A livello fisico poi va sempre meglio. “Da Sepang mi sento bene col ginocchio, è stato un altro step avanti” ha rimarcato infatti l’italiano di Monster Yamaha. Aggiungendo anche che “Sembra dura soprattutto per le temperature, sono ancora più alte rispetto alla Malesia!” Come detto, le condizioni della pista sono state l’argomento del giorno. Ma lui sdrammatizza. “Tanti piloti si sono messi a girare, piano piano l’abbiamo ripulita ed è tornata quasi normale.”

Un po’ come quando arriva la pioggia. “Si era creata una linea ‘asciutta’ d’asfalto in mezzo alla terra, è stato così per tutto il giorno. Se andavi fuori dalla linea ideale dovevi mollare. La MotoGP sulla terra, un feeling davvero interessante.” Come detto, a tema layout “È una pista molto, molto bella. Il tratto dalla curva 5 alla 9 è stupendo: velocità altissime, un punto in cui ci vogliono le palle. Poi ci sono anche i curvoni veloci… In generale è un tracciato molto adrenalinico.”

