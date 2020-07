Pochi giorni alla ripartenza del Mondiale MotoGP. FIM, IRTA e Dorna ricordano le regole da seguire: "Ogni persona responsabile del futuro del nostro sport."

Il prossimo fine settimana riparte il Mondiale MotoGP. Tante incognite da affrontare e soprattutto un nuovo protocollo da seguire per ridurre a zero i rischi di contagio. Ne abbiamo avuto un assaggio nei test privati, da mercoledì con le prove pre-GP si farà davvero sul serio. In questi giorni stanno piano piano arrivando a Jerez uomini e materiali per l’evento del prossimo weekend, in linea con le nuove regole. Tutti sono stati testati e dovranno rispettare le zone in cui muoversi: non ci saranno sconti per eventuali sanzioni per chi infrange gli ultimi dettami.

“La pandemia da Covid-19 è una delle più grandi sfide che abbiamo mai” si legge in una nota congiunta di FIM, IRTA e Dorna. “Molto presto torneremo in pista con due Gran Premi consecutivi, non vediamo l’ora di ricominciare. Vogliamo ringraziare ogni membro della famiglia MotoGP, tra costruttori, team, piloti, marshal, volontari, giornalisti, fotografi… Tutti hanno compiuto un grande sforzo in questo periodo difficile, rendendo possibile la ripartenza del campionato.”