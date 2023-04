MotoGP, Luca Marini esalta Morbidelli: “Oggi volava con la Yamaha”

Luca Marini ha archiviato il brutto weekend di Portimao e ha iniziato molto bene quello a Termas de Rio Hondo. Scattato dalla settima casella della griglia di partenza, è arrivato terzo al traguardo della sprint race. Solo 805 millesimi lo hanno separato dal vincitore Brad Binder della KTM.

Ottima la prestazione del pilota del team Mooney VR46, che nella gara di lunga di domani proverà a cogliere un altro risultato positivo. Non dovrebbe avere il passo per chiudere nelle primissime posizioni, però proverà a ottenere il massimo possibile. Fondamentale conquistare punti, dopo il ritiro di domenica scorsa in Portogallo.

MotoGP Argentina, Luca Marini commenta la Sprint

Marini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della sprint race e ha così commentato il suo piazzamento di oggi: “Forse al Ranch è più difficile… No, scherzo. È stata una bella gara ed è stato bello combattere con Franco, oggi era molto veloce. Sono contento, soprattutto della partenza che ho fatto. Scattando settimo, sapevo che lo start e le prime due curve sarebbero state fondamentali. Sono felice di questo risultato dopo il weekend difficile a Portimao“.

Il fratello di Valentino Rossi in seguito ha speso parole di elogio per Franco Morbidelli, quarto al traguardo, e anche della Yamaha: “Oggi volava, era impossibile superarlo. Ce l’ho fatta solamente quando gli è calata la gomma dietro. Ogni giro volevo spingere di più, però nel dritto Franco andava fortissimo oggi. Sembra che la Yamaha abbia risolto i suoi problemi“.

La gara di domenica sarà più difficile

La sprint odierna può aiutare Marini in vista di domani: “La gara sprint va vista anche con l’ottica di raccogliere dati utili per domenica. Non mi sento veloce abbastanza per lottare per le prime posizioni domani. Credo che Aprilia, Bezzecchi e Pecco siano un passo più avanti. Comunque dopo le sensazioni oggi proveremo a cambiare qualcosa sia di elettronica che di setting. Se avremo un warmup con condizioni decenti, magari riusciremo a provare delle cose“.

Quanto morale gli dà questo risultato? Il pilota marchigiano replica così: “Spero che mi dia tanto morale, vediamo come mi sveglio domani. Adesso sono contento e non vedo l’ora di festeggiare con la mia squadra, i ragazzi hanno lavorato tanto e questo podio è anche loro“.

Foto: Mooney VR46 Racing Team