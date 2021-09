MotoGP: Luca Marini all’attacco a Misano su una Ducati fucsia

Luca Marini carico per l'appuntamento di casa a Misano. Un GP sempre molto sentito, che affronterà con una Ducati dalla livrea differente.

Un Gran Premio di casa è sempre un elemento di sprone per un pilota del posto. Certo non sarà diverso per Luca Marini, che a partire da venerdì affronterà il primo evento a Misano da pilota MotoGP. Non manca una livrea speciale per la sua Ducati, come ormai da ‘tradizione’ per Sky VR46 in occasione degli eventi casalinghi. Per il 14° appuntamento della stagione 2021 l’alfiere Esponsorama Racing guiderà una Desmosedici dalla livrea fucsia (che richiama la fibra veloce Sky Wifi).

Una colorazione speciale per un GP di San Marino nel quale avrà certo l’intenzione di tornare in zona punti, lasciandosi alle spalle il mesto 20° posto di pochi giorni fa ad Aragón. “Un evento speciale per tanti motivi, sicuramente uno dei più emozionanti di tutta la stagione. Lavoreremo sodo per far sì che sia anche una delle migliori gare dell’anno. Voglio divertirmi e far divertire il pubblico sugli spalti.” Ricordiamo, al momento ha messo a referto 8 piazzamenti a punti in 13 GP: spicca il 5° posto in Austria, unica top ten MotoGP finora.

Foto: Sky Racing Team VR46