MotoGP, Lorenzo Savadori: “Contento se Dovizioso prova la moto”

Spalla in condizioni migliori per Lorenzo Savadori. Il rookie Aprilia al lavoro per risolvere i problemi in accelerazione. E su Dovizioso: "Può aiutarci. Al resto non penso."

Dopo i primi test da pilota ufficiale MotoGP, si fa sul serio. Lorenzo Savadori ha messo a referto la prima giornata di prove libere a Losail, chiusa in 22^ ed ultima posizione con un tempo a poco più di due secondi dal crono di riferimento di Miller. La buona notizia c’è a livello fisico, visto che le condizioni della spalla sono decisamente migliori rispetto ai test. Per quanto riguarda la moto, c’è ancora da lavorare, ma il pilota di Cesena ha sottolineato che “conosciamo il problema”.

“La cosa più importante di oggi è sicuramente la condizione della spalla” ha dichiarato il rookie Aprilia dopo le prime due sessioni di libere. “Sta meglio rispetto ai test. Certo, con qualche scossone avverto ancora un po’ di dolore, ma nel complesso sta andando bene.” Parla poi del lavoro in pista. “Abbiamo capito su cosa dobbiamo lavorare, ovvero l’accelerazione. Al momento so che non sto usando al massimo il grip della gomma posteriore. Devo migliorare, è qualcosa che fa la differenza in questa categoria.”

“Abbiamo qualche idea, ci lavoreremo su.” Il #32 è anche al centro di qualche voce che riguarda da vicino Andrea Dovizioso, prossimo ad un test con Aprilia a Jerez. Qualcuno allude anche alla possibilità di una sostituzione in corsa… “Onestamente sono molto contento se Andrea prova la moto” ha dichiarato Lorenzo Savadori in proposito. “È un amico, un bravo pilota e può aiutarci molto. Al resto non penso, sono focalizzato solo sul mio lavoro.”

