MotoGP: Lorenzo Savadori al rientro, controllo medico permettendo

Lorenzo Savadori determinato a tornare in azione a Silverstone, manca solo l'autorizzazione dopo i controlli di rito. "Da stringere i denti, ma sono pronto."

A Silverstone il team Aprilia Gresini punta a ripresentarsi con la formazione al completo. La squadra della casa di Noale ritrova il rookie Lorenzo Savadori, in via di recupero dall’infortunio accusato dopo il botto nel GP MotoGP di Stiria. Un incidente contro la KTM di Dani Pedrosa rimasta in traiettoria, risoltosi “solo” con una lesione al malleolo destro. Un infortunio subito operato, con il pilota interessato spettatore al box Aprilia già nel GP successivo, determinato a tornare attivo quanto prima. Ora serve l’OK dopo il controllo medico di rito, poi potrà tornare in sella alla RS-GP, a caccia di ulteriori passi avanti.

“Non conosco bene Silverstone, non ci corro dal 2013” ha sottolineato Lorenzo Savadori in vista del ritorno della tappa britannica nel calendario MotoGP. “Ma è un circuito veloce e molto bello.” Riguardo le sue condizioni, “L’infortunio è piuttosto recente. Domani mi sottoporrò ad un controllo medico per verificare la situazione e ricevere l’autorizzazione a correre.” Il campione CIV Superbike in carica scalpita. “Non vedo l’ora di tornare in sella per capire come reagirà la caviglia, sia a livello di forza sia di dolore. Ci sarà da stringere i denti ma sono pronto ad affrontare questo weekend.”

