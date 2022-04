MotoGP, Lorenzo boccia Morbidelli-Dovizioso: “Via subito da Yamaha”

Yamaha sta vivendo uno dei peggiori inizi di stagione in MotoGP. Nelle prime quattro gare ha centrato un solo podio con Fabio Quartararo a Mandalika. Franco Morbidelli ha conquistato una sola top-10, Andrea Dovizioso ha difficoltà ad entrare in zona punti, il debuttante Darryn Binder arriva a Portimao con i 6 punti incassati in Indonesia. Il campione francese sembra l’unico pilota a riuscire a distillare il meglio dalla YZR-M1 e potrebbe essere l’unico a lasciare il marchio giapponese a fine anno.

Lorenzo boccia Morbidelli

Non solo mancanza di velocità massima sui rettilinei, ma anche di grip al posteriore, rendono la vita difficile ai quattro alfieri di Iwata. A deludere le aspettative è soprattutto Franco Morbidelli, passato nel team factory a metà stagione 2021 dopo l’addio di Maverick Vinales. L’infortunio al ginocchio ha complicato il suo esordio con la moto ufficiale, ma anche nella stagione MotoGP 2022 il suo percorso è tutto in salita. Chicho Lorenzo, nel suo programma ‘Motogepeando’, non risparmia critiche a Dovizioso e Morbidelli. “Hanno ingaggiato Dovizioso e non abbiamo mai capito il motivo, non era una scommessa per il futuro e nemmeno per il presente. Anche la firma di Darryn Binder è stata una cavolata. E Morbidelli è scomparso. Quel Morbidelli che lo abbiamo visto fare cose meravigliose, vincere gare con la Yamaha satellite, gare impressionanti che ha vinto con grande autorità… è completamente scomparso“.

Lorenzo sr. consiglia una rivoluzione

Franky e Yamaha sono legato da un contratto in scadenza a fine 2023, ma se non ci sarà una svolta nelle prestazioni rischia di trasformarsi in un calvario. Nel GP di Austin ha lottato per la 15esima posizione con Andrea Dovizioso, alle prese con un problema di elettronica e la ricerca di un setting mai trovato. “Morbidelli è uscito anche da un infortunio al ginocchio che lo ha infastidito per sei mesi e che forse ha influito – ha proseguito Lorenzo sr -. Non lo so, ma c’è qualcosa lì che di certo non funziona al meglio, che abbiamo già visto. È chiaro che non merita quella moto ufficiale. Yamaha dovrebbe cambiarlo subito, pagare la clausola risolutiva o altro. La Yamaha non può permettersi di avere tre piloti che non lavorano. E l’altro (Quartararo, ndr) non vede l’ora di partire“.

Chicho Lorenzo scommetterebbe su un cambio radicale nelle line-up piloti, già a partire da questa stagione MotoGP. Del resto Andrea Dovizioso potrebbe prendere una decisione in tal senso se il feeling con la Yamaha M1 non migliorerà nelle prossime gare europee. “Cambierei questi tre piloti [Dovizioso, Darryn Binder e Morbidelli] e chiederei scusa a Quartararo per non aver sviluppato la moto e direi ‘Ehi, Quartararo. Combatteremo affinché tu abbia la moto che meriti. Perché in pista sei il miglior pilota in questo momento e ti meriti una moto per vincere’. Firmerei tre giovani piloti e direi loro che verranno pagati per i risultati. Cercherei di prendere Raul Fernandez, che amo. Includerei Miguel Oliveira, è interessante avere il suo punto di vista sull’evoluzione della moto. E cercherei qualcuno di nuovo in Moto2“.