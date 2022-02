MotoGP, livree Ducati Pramac ai raggi X: mix rosso fluo e blu nichelizzato

Alex Design passa ai raggi X le livree delle Ducati GP22 del team Pramac Racing: le frecce di Johann Zarco e Jorge Martin sono sinonimo di innovazione.

Dopo i team Gresini Racing e Ducati factory è la volta del team satellite Pramac Racing di Paolo Campinoti. Al termine della terza giornata dello shakedown test la squadra toscana ha svelato le nuove livree MotoGP 2022, regalando un bel colpo d’occhio agli appassionati di moto. Saranno queste le Ducati GP22 che accompagneranno il cammino mondiale di Jorge Martin e Johann Zarco nella prossima stagione. Entrambi con l’unico scopo di dare l’assalto al podio dopo gli straordinari successi dell’anno scorso: Best Team Independent, Best Rider Independent e Rookie of the Year.

Ad analizzare le livery delle Desmosedici del team Pramac ci pensa il grande esperto Alex Design. “Questa grafica è il continuo di un progetto iniziato da Paolo Campinoti per avere una grafica sempre più esclusiva. Negli ultimi anni hanno avuto una collaborazione con il Centro Stile Lamborghini. Quest’anno la Casa del Toro non c’entra nulla, hanno collaborato con un grande studio grafico toscano. La livrea presenta una stravaganza di colori ed effetti cromatici abbastanza fuori dal normale, rispetto alla classica linearità delle moto degli altri team. E’ stata elaborata e definita da Starline, noto collega di grafica su caschi e moto. Ricorda un po’ la Yamaha TZ degli anni Ottanta e Novanta, un disegno un po’ americano e giapponese“.

Le Ducati GP22 del team Pramac che vedremo nella prossima stagione MotoGP, entrambe con specifiche factory, presentano colori molto lucenti. “Il rosso è fluorescente, mentre il blu è nichelizzato-perlato con una base di inchiostro per dare questa luminescenza – aggiunge Alex Design -. Questa combinazione viene sposata con degli adesivi. Una parte di questa grafica è formata da maschere applicate con l’antica tecnica in negativo. Come voto darei un 9, mi piace molto. Al momento è la livrea più innovativa. Il tocco di nero sul parafango serve ad accattivare la grafica luminescente e ad accentuare la parte frontale, il numero e gli sponsor“.

Johann Zarco e Jorge Martin scenderanno in pista sabato 5 e domenica 6 febbraio per il primo test Irta del 2022. Dopo la tre giorni riservata a rookie, collaudatori e team con concessioni (Aprilia), sarà il turno dei piloti ufficiali. Ducati ha lavorato con Michele Pirro per allestire una base ideale in vista del lavoro che svolgeranno i suoi colleghi nel week-end. I cinque piloti con moto ufficiale potranno vagliare la nuova specifica di motore V4 e altri aggiornamenti sull’intero pacchetto. In orbita Ducati adesso manca solo la presentazione delle livree del team Mooney VR46 di Luca Marini e Marco Bezzecchi. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data.