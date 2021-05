MotoGP: Livrea tricolore per Luca Marini nel Gran Premio d’Italia

Una Ducati tricolore per Luca Marini nel GP d'Italia. Una colorazione speciale per la sua prima tappa di casa da pilota MotoGP.

L’Autodromo del Mugello è un circuito davvero apprezzato dai piloti del Motomondiale. Oltre ad essere una tappa di casa sempre speciale per i piloti italiani, che spesso hanno preparato qualche ‘dedica’. Non sono da meno quest’anno Sky VR46, Esponsorama Racing e Luca Marini, che disputerà il primo GP d’Italia da pilota MotoGP con una livrea tutta tricolore. Una Ducati verde, bianca e rossa per l’occasione per il #10, che vorrà certo ben figurare dopo il ritorno in zona punti a Le Mans. A referto sul tracciato toscano un 2° posto nel 2019 in Moto2 come miglior risultato.

“Sarà una gara importante per me” ha sottolineato verso l’evento casalingo. “Il tracciato è il mio preferito di tutto il calendario ed è sempre bellissimo correre lì.” Un ritorno del Mugello in calendario dopo la cancellazione forzata nel 2020, una carica in più per tutti. “La Ducati è sempre andata forte al Mugello, spero di fare bene e di divertirmi. Sarà un weekend speciale, ci tengo molto e mi sto preparando al meglio. Voglio godermelo dall’inizio alla fine.” Con il boss Ruben Xaus che ha aggiunto che “Questo GP ha tanti significati. Dopo 5 gare possiamo dire che qui inizia la vera stagione per noi.”

