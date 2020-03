MotoGP, Livio Suppo e il retroscena 2015 su Rossi-Marquez

Livio Suppo ritorna sulla bagarre 2015 tra Valentino Rossi e Marc Marquez. E su Ducati: "Sembra sempre che i piloti non siano sufficienti".

Livio Suppo, ex team principal HRC, ha vissuto dall’interno la stagione MotoGP 2015. L’anno della famosa battaglia, in pista e fuori, tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Con Jorge Lorenzo bravo ad approfittarne per aggiudicarsi il titolo mondiale. Il tecnico è stato ospite del programma tv ‘Paddock’ condotto da Franco Bobbiese, svelando qualche piccolo retroscena. “Gli unici piloti che potevano mettersi tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo erano Dani Pedrosa e Marc Marquez. Avremmo dovuto chiedere ai nostri due piloti di rientrare ai box dopo pochi giri, ma sarebbe stato brutto per i fan e per gli sponsor. Quindi non l’abbiamo fatto“.

Per una parte di tifosi Marc Marquez resterà colui che ha impedito al Dottore di vincere il decimo titolo. “Ha cercato di fare il massimo in pista – ha proseguito Livio Suppo -. A Phillip Island non ha vinto ma si è sentito dire di aver ostacolato Valentino, nonostante avesse tolto cinque punti al suo avversario. E’ andata come è andata, purtroppo Marc da alcuni tifosi viene visto come colui che ha tolto il decimo titolo a Rossi“.

RIFLESSIONI SU DUCATI E LORENZO

Livio ha iniziato la sua carriera in classe regina con Ducati, nel settore marketing. Ha portato il team emiliano in MotoGP, fu lui a presentare Carmelo Ezpeleta a Claudio Domenicali. La casa emiliana sembra non essere molto fortunata sul mercato piloti da diversi anni. Soprattutto dopo il fallito colpaccio Vinales. “In Ducati sembra sempre che i piloti non siano sufficienti. O prendi Marc o tieni Dovizioso, non vedo Ducati messa così male. Hanno Jack [Miller], Bagnaia ha un grosso potenziale, ci sono giovani che arriveranno dalla Moto2. Ducati quando ha preso dei piloti affermati ha sempre fatto un poco fatica, vedi Valentino e Jorge. Quando ha preso degli outsider di solito ha fatto meglio“.

Infine una battuta su Jorge Lorenzo, passato in pochi mesi dall’addio alle corse a tester Yamaha. “Jorge è un purosangue, faccio fatica a immaginarlo come un cavallo da tiro. Lui pensa a ritornare secondo me. Jorge è famoso per dire qualcosa nel momento sbagliato nel modo sbagliato, la storia è piena di esempi. E’ un pilota molto particolare, molto atteggiato sui social – ha concluso Livio Suppo -. Non è stato molto elegante il suo comportamento“.