MotoGP, Le Mans: Tutti gli orari, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8

MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE di scena questo fine settimana a Le Mans. Tutti gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Questo weekend si corre sul mitico Circuito Bugatti di Le Mans, pronto ad accogliere MotoGP, Moto2, Moto3 ed anche MotoE. Per il campionato elettrico è il gran finale, l’ultimo round in cui verrà assegnata la corona 2020. Una volta di più, stravolti gli orari domenicali per la sovrapposizione con la F1: warm up posticipati, cambia l’orario della Moto3, classe regina anticipata alle 13.00, dopodiché avremo Moto2 e l’ultima gara MotoE. La diretta del Gran Premio di Francia sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN, mentre su TV8 saranno visibili qualifiche e gare in differita.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Venerdì 9 ottobre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

12.30-13.00 MotoE Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.10-16.40 MotoE Prove libere 2

Sabato 10 ottobre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.45 MotoE E-Pole

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.15 MotoE Gara 1

Domenica 11 ottobre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 MotoGP Warm Up

10.00-10.20 Moto2 Warm Up

11.20 Moto3 Gara

13.00 MotoGP Gara

14.30 Moto2 Gara

15.40 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 10 ottobre

15.45 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 11 ottobre

14.15 Differita Moto3 Gara

16.00 Differita MotoGP Gara

17.00 Differita Moto2 Gara

Foto: Suzuki Ecstar