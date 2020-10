MotoGP, Le Mans: Gli orari del 10/10, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Chiuso un venerdì in condizioni miste, ci si avvicina al sabato di qualifiche (e Gara 1 MotoE). Chi emergerà? Gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Chiusa una prima giornata complicata sul Circuito Bugatti di Le Mans. I piloti MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE infatti hanno girato in condizioni miste, con rispettivamente Jack Miller, Jake Dixon, Filip Salač e Mike Di Meglio in testa alle classifiche combinate. Li attende un sabato di qualifiche (e Gara 1 per la MotoE), chi emergerà? Di seguito anche gli orari di domenica, stravolti per la sovrapposizione con la F1. La diretta del Gran Premio di Francia sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN, mentre su TV8 saranno visibili qualifiche e gare in differita.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Sabato 10 ottobre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.45 MotoE E-Pole

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.15 MotoE Gara 1

Domenica 11 ottobre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 MotoGP Warm Up

10.00-10.20 Moto2 Warm Up

11.20 Moto3 Gara

13.00 MotoGP Gara

14.30 Moto2 Gara

15.40 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 10 ottobre

15.45 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 11 ottobre

14.15 Differita Moto3 Gara

16.00 Differita MotoGP Gara

17.00 Differita Moto2 Gara

Foto: Dorna Sports