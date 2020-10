MotoGP, Le Mans: Fabio Quartararo li batte tutti, ecco la pole in casa

Lotta serrata in Q2 fino alla fine, ma emerge Fabio Quartararo. Pole position per il pilota francese, prima fila per le rosse di Jack Miller e Danilo Petrucci.

Una qualifica memorabile per la categoria MotoGP, ma alla fine ecco la zampata di Fabio Quartararo. Pole position per il pilota francese sul tracciato di casa, il risultato migliore per cercare di allungare in ottica campionato. Soprattutto se si pensa che il rivale diretto, Joan Mir, è solo 14°… Prima fila che si colora di rosso: Jack Miller chiude secondo, terza casella in griglia per Danilo Petrucci, nientemeno che la sua miglior qualifica stagionale. Occhio alla gara di domenica! Qui gli orari.

Q1: passano Petrucci e Bagnaia

Nomi inaspettati in Q1 in questo sabato a Le Mans, rendendo il turno ancora più combattuto. Doppia soft per tutti e la battaglia a colpi di tempi cronometrati scatta immediatamente. Ducati e Honda inizialmente in aperta contesa, con Danilo Petrucci autore del miglior giro del weekend finora, ma si inseriscono anche gli altri. Cade Binder a pochi secondi dalla bandiera a scacchi e gli ultimi tempi si annullano: è doppietta rossa al passaggio del turno, visto che è Francesco Bagnaia ad assicurarsi il secondo posto. Continuano invece i problemi Suzuki in qualifica: Mir si ritrova 14°, Rins è 16°.

Q2: lotta serrata, ma ecco Quartararo

Abbiamo i 12 piloti in pista e scatta così la lotta per la pole position, con doppia soft per tutti (Zarco inizialmente con l’anteriore usata). Yamaha scatenate, ma non è da meno Bagnaia, che si infila in mezzo a loro. Non manca qualche scintilla tra lui e l’ex rivale Moto2 Oliveira, non in condizioni ottimali. Ricordiamo la perdita di olio alla prima moto e la caduta con la seconda RC16, tutto nelle FP4. Ma al comando si scatenano, imprevedibile pronosticare un poleman fino alla bandiera a scacchi. Ma alla fine ecco ‘il solito’ Fabio Quartararo, che si assicura la prima casella in griglia in casa davanti a Jack Miller ed a Danilo Petrucci.