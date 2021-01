MotoGP: LCR Honda presente in classe regina fino al 2026

LCR Honda continua la sua storia in MotoGP. Ufficializzato il rinnovo fino alla stagione 2026. "Grato per questo, comincia un nuovo capitolo."

Dopo KTM e Ducati, c’è un terzo rinnovo. LCR Honda ha confermato nella giornata odierna che rimarrà in MotoGP fino al 2026. Una storia lunga ormai 25 anni, nata con l’ex pilota Lucio Cecchinello che quindi andrà avanti per almeno per un altro lustro. “Grato per questo, non vedo l’ora di cominciare un nuovo capitolo: Taka ed Alex entrambi su moto factory!”

