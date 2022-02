MotoGP, LCR Honda: le pagelle delle livree, ritorna il 9+

Alex Design analizza le livree delle Honda RC213V del team LCR di Lucio Cecchinello. E' l'unica squadra MotoGP ad avere due grafiche diverse per motivi di sponsor.

LCR Honda, il team satellite di Lucio Cecchinello, ha svelato le due diverse grafiche delle RC213V di Alex Marquez e Takaaki Nakagami. A due giorni dal secondo test MotoGP preseason, LCR svela le nuove grafiche per la stagione 2022. La scuderia di Cecchinello è l’unica della classe regina a sfoggiare due livree differenti. Ancora una volta il nostro esperto di grafica MotoGP Alex Design ci offre il suo prezioso contributo nell’analizzare le livery.

La livrea di Alex Marquez: voto 9

Cominciamo dalla RC-V di Alex Marquez. “E’ una grafica molto visibile, anche loro seguono il progetto di tanti team racing, come Repsol Honda, Monster Yamaha, Suzuki Ecstar. Sono un team satellite ma ragionano da team ufficiale. Usano molto identificare il loro main sponsor, i colori sono brillanti per la presenza di GIVI e Castrol. Poca la differenza rispetto al 2021, ma hanno scelto dei bei colori che saranno ben visibili col sole, con la pioggia, nella notte del Qatar. Ci sono molti colori ma sistemati molto bene“.

Alex Design ci svela anche qualche dettaglio sul rapporto tra livrea e sponsor… “GIVI è stato ridotto di poco, ogni team hai suoi budget da gestire, magari nell’arco dell’anno tra Castrol e GIVI comparirà un nuovo sponsor. In quello spazio potrebbe arrivare un budget intorno ai 500mila euro, che non sono pochi per una squadra satellite. Voto 9. Lucio Cecchinello cura molto la sua immagine con sponsor pluriennali e gli facciamo i complimenti. Fa un grande lavoro, perché non è facile gestire logistica, l’immagine, i piloti. Ha tanto da fare su queste due moto“.

La livrea di Taka Nakagami: voto 9+

Più accattivante la livrea della Honda di Taka Nakagami con differente main sponsor. “La RC213V di Nakagami del 2021 era molto semplice e non entusiasmava. La versione 2022 è molto aggressiva, specie nel frontale. Il rosso di Idemitsu è un rosso pastello, sarebbe bello metterci un tocco di luminescente. Nel complesso è una moto veramente attraente, con il colore oro sul cupolino. Rispetto agli anni prima si è molto rinnovata. Sono colori base che vengono formulati in riferimento al pantone del logotipo. Voto 9+“.

In caso di problemi nel corso dei week-end MotoGP, LCR Honda fa affidamento sull’officina di Alex Design. “LCR da tanti anni si serve sempre da noi per qualsiasi problema di verniciatura, riparazioni e adesivi. Lucio Cecchinello è sempre presente, ci viene a trovare, ci chiama nel suo ufficio per discutere di ogni particolare. A casa è molto organizzato anche con lo studio di design che da anni collabora con lui, MotoArt. Anche da parte sua c’è un certo segreto, i pezzi non possono essere lasciati tra un week-end e l’altro, Honda ci tiene ai segreti sul disegno tecnico industriale“.

Restano da svelare ancora le livree di due squadre per la stagione MotoGP 2022. “Sono curioso di vedere le ultime due grafiche, Aprilia e Mooney VR46, e magari assegnare il voto 10“.