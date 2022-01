MotoGP, LCR Honda e la sua doppia presentazione post Sepang

LCR Honda presenterà la sua stagione 2022 dopo i test ufficiali a Sepang. Con due eventi distinti per i suoi piloti, ecco quando e gli orari.

Si allunga la lista delle date di presentazione ufficiali per le squadre MotoGP. Oggi si aggiunge alla lista LCR Honda, che seguirà a ruota il team factory ma una volta di più con un doppio evento. Una scelta anche per i due diversi sponsor che accompagnano i piloti. La squadra di Lucio Cecchinello si presenta virtualmente il prossimo 9 febbraio, ma in due fasce: alle 10:30 è il turno di Alex Márquez (con sponsor Castrol), alle 12:00 invece tocca a Takaaki Nakagami (con sponsor Idemitsu).

I due team dell’Ala Dorata quindi aspettano i primi test ufficiali del 2022 prima di lanciare ufficialmente il proprio programma. Si cerca la svolta dopo annate difficili, in LCR poi ancora di più dopo i tanti alti e bassi del suo duo nel 2021. Nakagami ha confermato anche il lavoro con un mental coach per cambiare marcia, un obiettivo quest’ultimo che chiaramente ha anche il compagno di squadra. Sarà la quinta stagione in MotoGP per il pilota giapponese, la terza per il collega spagnolo: da entrambi ci si aspetta molto.

Le date di presentazione

Gresini Racing: 15 gennaio, ore 11:00

WithU Yamaha RNF Team: 24 gennaio, ore 16:00

Ducati Team: 28 gennaio, ore 16:00

Pramac Racing: 2 febbraio

Monster Energy Yamaha MotoGP: 4 febbraio

Team Suzuki Ecstar: 4 febbraio

Repsol Honda Team: 8 febbraio

LCR Honda: 9 febbraio, 10:30 (Márquez)-12:00 (Nakagami)

VR46 Racing Team: ?

Red Bull KTM Factory: ?

Tech3 KTM Factory: ?

Aprilia Racing: ?

Foto: motogp.com