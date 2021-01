MotoGP: Lavori in corso alla curva 10 del Circuit de Barcelona-Catalunya

Sono iniziati i lavori al Circuit de Barcelona-Catalunya: in programma il cambiamento della curva 10, per migliorarne le condizioni di sicurezza.

L’avevano già anticipato a fine 2020, ecco che ora si fa sul serio. Sul Circuit de Barcelona-Catalunya sono cominciati i lavori per sistemare la curva 10. Una risposta alle lamentele arrivate da parte dei piloti MotoGP, raccolte dalla FIM. Assieme alla FIA si è deciso di apportare qualche modifica a “La Caixa”, per migliorarne le condizioni di sicurezza.

“L’obiettivo è ampliare la via di fuga lì presente, aumentando così la distanza di sicurezza e ritornando alle origini del tracciato” si legge nella nota del tracciato. “Il primo passo è stato il trasferimento di terra proprio dove è attualmente presente la via di fuga in ghiaia. In alcuni punti sono stati svolti dei controlli per creare delle zone che raccolgano l’acqua piovana. I lavori sono cominciati all’inizio di gennaio e continueranno fino alla fine del mese.”

Stiamo parlando della stessa curva nella quale nel 2016 Luis Salom ha perso la vita nel corso delle prove libere Moto2. In seguito a quel grave incidente era stato modificato il layout, adottando quello della Formula 1. Ma per il 2021 ecco i lavori in corso con lo scopo di realizzare un’unica variante, che possiamo considerare una via di mezzo tra la ‘vecchia’ curva e l’ultima versione. Come fatto sapere dai responsabili del circuito, i lavori si concluderanno alla fine del mese di gennaio.