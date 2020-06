MotoGP, la tecnica: quali informazioni arrivano sul cruscotto?

Il cruscotto permette a piloti e box di condividere le informazioni necessarie durante turni o gare. Vediamo com'è fatto su una MotoGP.

Il cruscotto, su una MotoGP, è lo strumento dal quale piloti e meccanici possono ricevere tutte le informazioni di cui hanno bisogno. A seconda di dove si trova la moto, sia in pista che in pit-lane, si possono visualizzare diverse informazioni per indicare ciò di cui il pilota necessita in quel momento.

In questa immagine possiamo vedere molte informazioni diverse. Per esempio la posizione della sospensione, la temperatura dell’olio e la pressione del freno. Mentre la moto si scalda, i meccanici controllano le varie funzioni e la temperature per assicurarsi che tutto funzioni come dovrebbe. Sulla sinistra dello schermo abbiamo poi diverse impostazioni per il freno motore e il controllo della trazione, regolabili attraverso i pulsanti sul manubrio.

Quando il pilota è in pista per prove libere, qualifica o gara, il cruscotto mostrerà altre informazioni. Parliamo dell’indicazione della marcia inserita, del contagiri e del tempo sul giro, di certo le più importanti. La pressione dei freni o la temperatura del motore non sono rilevanti per il pilota in quello specifico momento. Le informazioni visualizzate quindi si adattano alle esigenze e alla situazione.

Attraverso la dashboard poi i team possono inviare messaggi al pilota durante le sessioni o in gara. Per esempio, possibili sanzioni, gap rispetto a chi è davanti o dietro, o qualsiasi altra informazione la squadra ritenga necessaria. Questo si rivela quindi l’unico modo utile ai team per comunicare in tempo reale con il proprio pilota dal box.

L’articolo originale di Paul Emile Viel su paddock-gp