MotoGP, la svolta di Maverick Vinales: lascia Andorra e va in Spagna

Il pilota MotoGP Maverick Vinales non vivrà più in Andorra. Ora che sta diventando papà ha deciso di trasferirsi in Spagna con la moglie Raquel.

Sono settimane di cambiamenti per il pilota della MotoGP Maverick Vinales. Nei mesi scorsi si è sposato con Raquel e sta per diventare papà. Una svolta di vita che porterà conseguenze positive anche sulla sua carriera. All’indomani della gara di Portimao ha chiuso il suo profilo Twitter dopo alcune critiche ingiustificate da parte di alcuni haters. E ora sta per lasciare Andorra, dove ha vissuto negli ultimi quattro anni. Si trasferirà in Spagna per poter usufruire di un ambiente migliore per la sua famiglia e dare maggiori opportunità al nascituro.

Fa un ulteriore passo avanti nei cambiamenti della sua vita e lascia Andorra. Pur restando legato a questa terra meravigliosa che gli ha dato tanto. “Vivo in Andorra da 4 anni con tutto il mio ambiente familiare e professionale, godendomi il paese e tutto ciò che mi ha offerto. Sono sempre stato molto legato in ogni modo e ho solo parole di gratitudine per tutto ciò che questo fantastico paese mi ha dato“.

Il pilota Yamaha non ha ancora comunicato dove trasferirà la sua residenza. Ma dovrà fare i conti anche con la vicinanza ai luoghi di allenamento, perché il prossimo passo sarà quello di provare a conquistare il titolo MotoGP. “Vorrei solo annunciare che, dopo questa tappa che ho vissuto così intensamente, quest’anno ho preso la decisione di tornare in Spagna. Vorrei ribadire, tuttavia, che smettere di vivere ad Andorra non significa che io sia distaccato dal Paese che mi ha accolto in questi anni e con cui ho legami molto stretti“.

La vita matrimoniale sembra aver dato maggior serenità a Maverick Vinales, che sui social non manca di sfoggiare tutto il suo amore per Raquel: “Ti amo, sei la miglior mamma del mondo“, ha scritto su Instagram subito dopo la gara di Jerez. Neppure il 7° posto in gara può scalfire l’armonia del pilota Yamaha factory.

Foto: Instagram @raquel.sm27