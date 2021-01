MotoGP, la storia: I piloti italiani con una sola vittoria in gara (parte 1)

Ci sono tanti piloti a referto con svariate vittorie. Ce ne sono molti altri però con un solo successo in gara. Parliamo degli italiani: la prima parte.

Nella storia del Motomondiale ci sono piloti che hanno messo a referto un gran numero di vittorie. Pensiamo al record tutt’ora vigente di Giacomo Agostini, seguito da Valentino Rossi e da Angel Nieto, con Marc Márquez per il momento 4° di sempre. Ma ci sono anche parecchi piloti che nella loro carriera sono riusciti a vincere un solo Gran Premio. Guardando solamente i nostri colori, parliamo di una ventina di ragazzi con un solo successo mondiale in tasca. Ecco la prima parte di questa lunga lista.

DUILIO AGOSTINI

Cominciamo con questo pilota originario di Mandello di Lario (1926-2008). Il suo breve periodo mondiale è compreso tra il 1953 ed il 1956 sempre con Moto Guzzi, con cui lavorava già da tempo (prima in assistenza e poi come collaudatore). Il GP che ci interessa è Francia ’55, l’ultimo prima di qualche anno di pausa. Sul circuito di Reims, Agostini mette a referto quella che sarà la sua prima ed unica vittoria in carriera, precisamente in 350cc. Sei piloti al traguardo, i tre sul podio sono tutti Moto Guzzi. Da segnalare che nel ’53 aveva ottenuto un 3° posto a Monza, seguito da una P2 a Montjuïc l’anno dopo.

ANDREA BALLERINI

Un po’ più lunga la carriera mondiale di questo pilota classe 1973, ormai ritiratosi dall’attività agonistica. L’abbiamo visto tra 125cc e 250cc dal 1995 al 2006 (escluso il 1997). Il suo momento di gloria arriva nella classe minore nel 2003, l’evento è il Gran Premio d’Australia sul circuito di Phillip Island. Sotto la pioggia ecco arrivare l’affermazione di Ballerini, che conquista così non solo la sua prima ed unica vittoria, ma anche il suo primo ed unico podio. Il team di Aki Ajo piazza la doppietta grazie al 2° posto di Masao Azuma.

DOMENICO BRIGAGLIA

Per lui a referto stagioni mondiali più o meno complete dal 1982 al 1990, sempre nella categoria 125cc. L’anno che ci interessa è decisamente il 1986, chiuso con il 3° posto iridato nella ottavo di litro grazie ad un buon numero di risultati di rilievo. Parliamo di quattro podi, il numero massimo per lui in una singola stagione, ma uno di questi è una vittoria. Con Ducados, l’allora pilota sardo conquista il suo primo ed unico successo sulla splendida pista di Spa-Francorchamps, riuscendo ad imporsi sul pilota di casa Lucio Pietroniro. Da segnalare un 2° posto in Spagna ’87 con uno svantaggio minimo da Fausto Gresini, parte di una top 6 tutta tricolore.

BRUNO CASANOVA

Classe 1964, originario di Cervia, lo troviamo per sette stagioni in 125cc tra il 1987 ed il 1994, più un’annata 80cc nel 1984. L’anno migliore di Casanova sarà proprio il primo nella ottavo di litro, in cui chiude da vice-campione grazie a sette piazzamenti sul podio. Ma per trovare la sua prima ed unica vittoria mondiale dobbiamo andare avanti di qualche anno, precisamente nel 1994. L’evento che ci interessa è il Gran Premio di Germania, allora di scena al Hockenheimring. L’accoppiata Casanova-Aprilia riesce a mettere a referto un gran successo con un vantaggio davvero ridotto su Fausto Gresini, terzo l’allora leader iridato Ralf Waldmann.

PAOLO CASOLI

Una carriera del Motomondiale tra il 1984 ed il 1993, prima di spostarsi per parecchi anni nelle derivate di serie. Nel Campionato del Mondo l’abbiamo visto tra 125cc e 250cc, ma è in classe minore che arriva il risultato che ci interessa. Nel 1987 disputa la sua annata migliore, nonché l’ultima in cui lo vediamo in azione in 125cc. Chiude con il 3° posto iridato grazie a cinque podi, gli unici della sua carriera in questo campionato. Spicca in particolare il Gran Premio del Portogallo, disputato a Jarama, che lo vede vincitore con AGV davanti a Brigaglia, in quello che sarà l’ultimo evento mondiale delle 125 bicilindriche.

GIUSEPPE COLNAGO

Saliamo in classe regina, allora 500cc, visto che parliamo di una carriera mondiale con Gilera durata dal 1950 al 1955, escluso il 1954 (più due gare disputate nel ’57 in 350cc). Un periodo quindi molto breve, ma con un risultato di rilievo che gli vale l’inserimento in questa lista. È il suo ultimo anno in 500cc infatti quando arriva il suo primo ed unico successo a livello internazionale. Siamo a Spa-Francorchamps, per una gara conclusa con una top 3 totalmente occupata da piloti Gilera. In testa però c’è il nostro portacolori, che assapora per la prima ed unica volta l’ebbrezza del primo gradino del podio.

PIERLUIGI CONFORTI

Dura dal 1975 al 1982 la carriera mondiale di questo pilota classe 1946, divisa soprattutto tra 125cc e 250cc, più un’annata in 350cc. L’anno che ci interessa è il 1977, l’evento è il Gran Premio di Gran Bretagna, il primo in questo stato per il Motomondiale. In classe minore i privati riescono a mettersi in bella evidenza sulla pista di Silverstone, su tutti appunto il nostro Conforti davanti ad Eugenio Lazzarini, i primi di una classifica di GP quasi completamente occupata dal marchio Morbidelli.

ANGELO COPETA

La sua è una stagione mondiale durata appena quattro stagioni (1952-1955), tutte disputate in 125cc e con la storica casa italiana MV Agusta. È nel 1953 che Angelo Copeta (al secolo Angiolino) mette a referto il suo miglior risultato in carriera che gli vale l’inserimento in questa lista. Si disputa in Spagna l’ultimo appuntamento di quella stagione che vede la terza vittoria per il marchio tricolore. Stavolta ci pensa il pilota originario di Brescia, che si assicura così il suo unico successo mondiale con ampio margine sui rivali (Sandford 2° è a 33 secondi).

ROMOLO FERRI

Il pilota milanese classe 1928 (scomparso nel 2015) è tra i protagonisti del Mondiale 125cc nel periodo 1950-1964, con una comparsa (ed un podio) in 250cc. Ma è nella ottavo di litro che arriverà il risultato che ci interessa, precisamente nel 1956, anno chiuso da vice-campione di categoria. Siamo sul circuito tedesco di Solitude per l’unica gara svolta il sabato, mentre tutte le altre classi hanno corso la domenica. In questa occasione arriva non solo il primo ed unico successo mondiale per Ferri, ma c’è anche la prima vittoria per Gilera in questa categoria.

IVAN GOI

Classe 1980, originario di Casalmaggiore, lo troviamo nel Motomondiale (classe 125cc) tra il 1996 ed il 2002, prima di passare per qualche anno alle derivate di serie e poi al CIV. Il risultato di rilievo che ci interessa arriva in quello che è il suo primo anno completo in questo campionato, ovvero il 1996. Siamo di scena in Austria, su quello che allora era conosciuto come A1-Ring: dall’ottavo posto in griglia, Goi risale e vola verso quella che sarà la sua prima ed unica vittoria. Riscrivendo all’epoca anche un nuovo record: a 16 anni e 157 giorni era diventato il più giovane vincitore di un GP (un record ormai superato).

Seguirà la seconda parte con tutti gli altri piloti protagonisti.

Foto: motogp.com