Non è esattamente la partenza che ci si aspettava. Anzi, lo stesso Jorge Martín puntava a ben altro e non certo ad un doppio zero come inizio di campionato. Una sorpresa per uno degli osservati speciali di casa Ducati, anche in ottica contratti, eppure la classifica MotoGP parla chiaro. Due incidenti in due corse (uno non per colpa sua) lasciano parecchia frustrazione, soprattutto con due ottime qualifiche alle spalle. Ma contano i punti domenica ed il suo tabellino è ancora fermo a zero. La stagione certo è lunghissima, ma la doppietta nel continente americano dovrà già essere un punto di svolta.

Incidente amaro

Parlando nello specifico del GP in Indonesia, il secondo posto in griglia prometteva molto bene. Ma ecco il forte acquazzone che ha stravolto le condizioni della pista per la gara. Per Martín c’era già stata una prima importante avvisaglia proprio nelle tornate iniziali, per poi iniziare la lotta per risalire. Ma tutto si è concluso con una scivolata alla curva 1 a 7 giri dalla bandiera a scacchi. Nella carambola la sua Ducati ha riportato grossi danni e costretto il pilota al ritiro, lasciando parecchio amaro in bocca. “Non era facile correre sul bagnato dopo aver lavorato per tutto il weekend con altre condizioni” ha dichiarato lo spagnolo.

“Errore mio, queste sono le gare”

La situazione però non era così critica, anzi. “Stavo spingendo e cercando di migliorare giro dopo giro, in quel momento mi stavo difendendo da Morbidelli. Il feeling era in costante miglioramento, ma ecco la caduta…” Non nasconde la frustrazione per un finale inglorioso. “È un errore mio, ma queste sono le gare” ha ammesso. Bisogna voltare subito pagina, stavolta con più dati riguardo una corsa su pista bagnata. “È stata la prima per me, m’è proprio mancata esperienza. Ma si impara anche dagli errori, soprattutto devo essere ben più calmo in queste situazioni.”