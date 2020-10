MotoGP, la situazione dei motori dopo otto Gran Premi

La situazione motori dopo otto eventi MotoGP. Oliveira quello che ne ha usati meno, tre Yamaha e Zarco invece a quota cinque. La lista completa.

La situazione motori verso l’appuntamento a Le Mans ci mostra una griglia MotoGP dalle diverse sfaccettature. Dopo otto gare disputate c’è chi ha già aperto tutti i motori, così come alcuni ne hanno ancora di nuovi a disposizione. Dopo i problemi Yamaha iniziati dopo soli due GP (alla fine rivelatosi un difetto alle valvole), è un aspetto che i team hanno presente. Vediamo nel dettaglio come sono prese le squadre della categoria regina, ricordando che solo KTM e Aprilia ne hanno sette a disposizione, tutti gli altri cinque.

Come riporta crash.net, quelli ‘presi peggio’ sono proprio i piloti Yamaha. Maverick Viñales, Franco Morbidelli e Valentino Rossi hanno già perso un motore a testa, mentre Fabio Quartararo è l’unico ad averne ancora uno nuovo a disposizione. Tutti usati anche per Johann Zarco, che come i ragazzi Monster Yamaha e Morbidelli ne ha anche perso uno. Gli altri ragazzi Ducati invece sono messi meglio del pilota francese, con quattro utilizzati e nessuno perduto per il momento, discorso identico anche per il duo Suzuki.

In Honda segnaliamo un motore KO sia per Nakagami che per Alex Márquez, mentre Cal Crutchlow è a quota 3, ma ha saltato qualche gara per infortunio. Non male la situazione in casa KTM, ma quello preso meglio è certamente Miguel Oliveira, a quota tre in 8 GP (con 7 a disposizione per il 2020). Ricordiamo infine che la sanzione per chi usa più motori del consentito sarà la partenza dalla pit lane nella gara successiva. Una penalizzazione pesante, che verrebbe ripetuta ogni volta che venisse usato un motore in più.

La lista

Aprilia

Bradley Smith: 5 motori usati (su 7), uno ritirato

Aleix Espargaró: 5 motori usati (su 7), uno ritirato

Ducati

Andrea Dovizioso: 4 motori usati (su 5)

Johann Zarco: 5 motori usati (su 5), uno ritirato

Danilo Petrucci: 4 motori usati (su 5)

Jack Miller: 4 motori usati (su 5)

Tito Rabat: 4 motori usati (su 5)

Francesco Bagnaia: 4 motori usati (su 5)

Honda

Takaaki Nakagami: 4 motori usati (su 5), uno ritirato

Cal Crutchlow 3 motori usati (su 5)

Alex Márquez: 4 motori usati (su 5), uno ritirato

Marc Márquez: 3 motori usati (su 5), uno ritirato

KTM

Iker Lecuona: 4 motori usati (su 7), uno ritirato

Brad Binder: 5 motori usati (su 7)

Pol Espargaró: 4 motori usati (su 7)

Miguel Oliveira: 3 motori usati (su 7)

Suzuki

Joan Mir: 4 motori usati (su 5)

Alex Rins: 4 motori usati (su 5)

Yamaha

Maverick Viñales: 5 motori usati (su 5), uno ritirato

Fabio Quartararo: 4 motori usati (su 5)

Franco Morbidelli: 5 motori usati (su 5), uno ritirato

Valentino Rossi: 5 motori usati (su 5), uno ritirato