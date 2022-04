MotoGP, la nuova classifica aggiornata dopo il GP di Argentina

Aleix Espargarò e Aprilia conquistano la prima vittoria in MotoGP e il pilota di Granollers si porta in testa alla classifica con 45 punti. Dopo le buone sensazioni nel test invernali a Sepang e Mandalika, il maggiore dei fratelli Espargarò ha iniziato il campionato con un 4° posto in Qatar e il 9° in Indonesia. Nel GP di Argentina conquista pole position e vittoria, forte di una buona sintonia tra l’Aprilia RS-GP22 e il layout di Termas de Rio Hondo.

Al secondo posto in classifica Brad Binder con 38 punti, frutto del 2° posto a Losail, l’8° a Mandalika e il 6° in Argentina. Enea Bastianini scala in terza piazza a 36 punti dopo il successo nella gara di esordio, l’11 piazzamento nella seconda gara e il 10° nel terzo round. A pari punti con il pilota romagnolo del team Gresini Racing troviamo Alex Rins e la Suzuki che collezionano 7°-5°-3° posto. Nelle prime tre gare si segnalano tre vittorie diverse e nove piloti differenti sul podio. Un inizio di stagione MotoGP assai incerto e imprevedibile come pronosticato alla vigilia del Mondiale.

La classifica aggiornata della MotoGP

1. Aleix Espargarò 45 punti

2. Brad Binder 38

3. Enea Bastianini 36

4. Alex Rins 36

5. Fabio Quartararo 35

6. Joan Mir 33

7. Miguel Oliveira 28

8. Johann Zarco 24

9. Jorge Martin 20

10. Pol Espargaró 20

11. Jack Miller 15

12. Franco Morbidelli 14

13. Maverick Vinales 13

14. Pecco Bagnaia 12

15. Marc Marquez 11

16. Takaaki Nakagami

17. Luca Marini 10

18. Marco Bezzecchi 7

19. Darryn Binder 6

20. Alex Marquez 4

21. Andrea Dovizioso 2

22. Remy Gardner 1

Campionato Costruttori

Ducati 61 punti KTM 55 Aprilia 45 Suzuki 37 Yamaha 35 Honda 24

Campionato Mondiale a Squadre