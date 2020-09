MotoGP, la griglia di partenza 2021: a che punto siamo

Prende sempre più forma la griglia di partenza MotoGP 2021. Nel weekend l'annuncio Rossi-Petronas, oggi le formazioni Ducati. Ecco tutte le conferme finora.

Lo scorso fine settimana c’è stato l’annuncio di Valentino Rossi, in mattinata è arrivata la conferma Ducati per la stagione 2021. Altre selle quindi definitivamente occupate (anche se ormai mancava davvero solo l’annuncio ufficiale). Ora sono rimasti quattro posti di cui ancora dobbiamo avere qualche comunicato. La seconda sella LCR Honda e Aprilia, più sapere la composizione di Avintia Racing: certo nomi sembrano ormai scontati, ma gli annunci veri e propri ancora si fanno attendere.

Partiamo dalla squadra di Lucio Cecchinello. L’unico ufficializzato al momento è Alex Márquez, spostato dal Repsol Honda Team. Cal Crutchlow è notoriamente senza contratto per la prossima stagione e dovrebbe arrivare la conferma di Takaaki Nakagami per la prossima stagione MotoGP. Nella casa di Noale invece attendono Andrea Iannone: da Rivola è arrivata più di una conferma in tal senso, aggiungendo che l’italiano ha già pronto un contratto per il rinnovo in caso di assoluzione. Se così non fosse, occhi puntati su Andrea Dovizioso, prossimo al divorzio con Ducati, ma senza escludere anche Crutchlow.

In Avintia Racing invece si sono rincorse svariate voci ultimamente. Tito Rabat ha un contratto fino alla fine del 2021, ma si è parlato molto del possibile passaggio dell’attuale leader Moto2 Luca Marini in MotoGP al suo posto, con lo spagnolo dirottato in WorldSBK. Al momento le riportiamo per quello che sono, ovvero voci, in attesa di una qualche ufficializzazione. Sembrano esserci pochi dubbi invece riguardo al secondo pilota: si tratterebbe di Enea Bastianini, che recentemente ha confermato la firma con Ducati.

La griglia MotoGP finora

Ducati Team: Jack Miller-Francesco Bagnaia

Pramac Racing: Johann Zarco-Jorge Martín

Avintia Racing: Tito Rabat(?)-Enea Bastianini(?)

Repsol Honda Team: Marc Márquez-Pol Espargaró

LCR Honda Team: Alex Márquez-Takaaki Nakagami

Monster Energy Yamaha: Maverick Viñales-Fabio Quartararo

Petronas SRT: Franco Morbidelli-Valentino Rossi

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins-Joan Mir

Red Bull KTM Factory: Brad Binder-Miguel Oliveira

(Red Bull) KTM Tech3: Danilo Petrucci-Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Aleix Espargaró-(Iannone/Dovizioso/Crutchlow?)