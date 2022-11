MotoGP, la fidanzata di Bagnaia: “Bello avere un rivale come Fabio”

A Valencia Pecco Bagnaia vivrà il weekend più importante della sua vita, bastano due punti per aggiudicarsi il titolo mondiale MotoGP. Al suo fianco ci sarà il Fan Club, papà Pietro e mamma Stefania, il maestro Valentino Rossi, ai box l’inseparabile assistente e sorella Carola. Infine, Domizia Castagnini, la fidanzata che lo ha accompagnato in quasi tutti i Gran Premi di questa favolosa stagione. Resta da scrivere l’ultima pagina di una storia d’amore, passione, professionale di vita.

Pecco Bagnaia accarezza il sogno MotoGP

La Ducati è in fermento a quindici anni di distanza da quel 2007, quando Casey Stoner regalò il primo sigillo iridato. Ora tocca a Pecco Bagnaia entrare nell’album dei ricordi di Borgo Panigale, mettere il suo timbro eterno negli annali aziendali. Forte di una Desmosedici GP che sicuramente ha fatto la differenza rispetto alle rivali Yamaha, Aprilia, Honda. Suzuki e KTM. Già nella stagione MotoGP 2021 era andato vicino, ma la sua rimonta è iniziata in leggero ritardo. Stavolta ha cambiato marcia prima della pausa estiva, con la vittoria di Assen che ha dato il “la” ad una magica sinfonia. “Non mi aspettavo certi errori di Fabio, ma io ho fatto un lavoro enorme. Quando ho capito quale fosse davvero il mio potenziale, tutto è cambiato“. Un anno fa vinceva al Ricardo Tormo di Valencia, seguito da altri due ducatisti. “Quest’anno la moto è migliorata, la carena piccola ci aiuta. Possiamo essere molto competitivi“.

La fidanzata Domizia sempre ai box

Sarà un fine settimana importante anche per Domizia Castagnini, la fidanzata che condivide con lui ogni attimo da sei anni a questa parte. Si sono conosciuti da ragazzini, i loro genitori uscivano nella stessa comitiva, destini incrociati che potrebbero tessere un’altra storia da scrivere. Ma questo è il turno del titolo MotoGP per Pecco Bagnaia, sarà più una sfida psicologica ed emotiva, dove sarà fondamentale anche il calore dell’ambiente. Perché è vero che il vantaggio è tale da poter dormire sonni tranquilli, ma in pista tutto può sempre accadere.

“Stiamo tutti cercando di mantenere i nervi saldi, provando a vivere questa esperienza in modo positivo, per quanto il pensiero sia focalizzato su quella cosa lì. Vada come vada, sarà un momento indimenticabile“, racconta Domizia a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Sono sei anni che io guardo e vivo le gare con Pecco, e sono sei anni che mi comporto in questo modo. Secondo me c’è stata una visione un po’ sballata di me in Malesia, perché mi sono presa tante di quelle prese in giro dai miei amici… Io sono una ansiosa e credo si sia capito“.

A Valencia una domenica da favola

Il click mentale, l’inizio della svolta c’è stato tra i GP di Germania e Olanda, il primo vinto da Quartararo, l’altro da Pecco. Pausa estiva e ripartenza subito alla grande, frutto di una determinazione e testardaggine in tipico stile piemontese. “O hai un carattere così, o è facilissimo buttarsi giù“. Sull’altro fronte di battaglia c’è un Fabio dal carattere molto simile, tra i due massima correttezza, sorrisi, strette di mano, complimenti vicendevoli. “Mi è capitato più volte di dire a Pecco ‘che bello avere un avversario come Fabio‘, perché è una rivalità sana, vederli duellare in modo pulito e rispettoso, senza nessuna invidia o cattiveria, lo trovo molto bello“. Alla fine di questo campionato MotoGP Pecco e Domizia si prenderanno una meritata vacanza sulla neve, in valigia vogliono metterci la coppa del mondo. Prima c’è un’opera d’arte da portare a termine…