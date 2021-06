MotoGP, la disfatta di Valentino Rossi: “Poco grip, il setting non basta”

Valentino Rossi 19° dopo il venerdì di libere MotoGP in Catalunya. C'è poco grip, problemi in entrata di curva e cambiare set-up non fa miracoli.

La prima giornata di libere MotoGP al Montmelò regala solo amarezze a Valentino Rossi. 19° nella combinata del venerdì, alle sue spalle solo il debuttante Lorenzo Savadori e Jorge Martin che ritorna da un infortunio. Il grosso problema della Yamaha M1 #46 è l’entrata in curva e nelle FP2, con temperature d’asfalto oltre i 40°C, il feeling è andato peggiorando. “Questa pista ha sempre poco grip, poi le gomme soffrono molto perché ci sono curve veloci e lunghe, dove stai tanto piegato, quindi perdono performance col passare dei giri. Si può lavorare, ma alla fine è una caratteristica della pista e ci devi convivere. Domenica vincerà chi è più bravo a guidare con poco grip. Purtroppo col setting non si risolve tutto“.

Setting e grip… un bel problema!

Valentino Rossi ha provato a lavorare sulla staccata, questo il segreto della pista catalana. “Ultimamente chi stacca tardi va forte, quindi abbiamo fatto questo test per cercare di migliorare“. E pensare che nella scorsa stagione MotoGP era in corsa per il secondo posto prima della rovinosa caduta. Ma il setting della sua moto è cambiato. “L’assetto è diverso rispetto allo scorso anno, abbiamo seguito una linea diversa dal 2020. È difficile fare paragoni, le temperature sono diverse, anche le gomme anteriori. L’anno scorso correvamo con le morbide e stavolta con le medie o le dure”.

Felice per il ritorno al passato della curva 10. “La curva 10 è difficile, molto tecnica. È difficile trovare la linea buona. Mi piace, la preferisco rispetto allo scorso anno, è una curva simile a quella originale”. Per sabato è previste possibile pioggia e i tempi delle FP3 potrebbero rivelarsi inutili. In tal caso per Valentino Rossi sarà davvero dura portare a casa un risultato soddisfacente. “Domenica bisogna essere veloci e pronti a girare con scarsa aderenza”. Per il campione di Tavullia il destino da pilota potrebbe volgere al termine…

