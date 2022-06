MotoGP, KTM Tech3 prepara l’annuncio: “Mercato piloti in pieno boom”

Il team KTM Tech3 si prepara al prossimo round MotoGP in Germania, dopo l’incoraggiante risultato in Catalunya, dove sia Raul Fernandez che Remy Gardner hanno chiuso in zona punti. Ma potrebbe essere anche il week-end degli annunci, con Pol Espargarò che dal prossimo anno ritornerà in sella alla RC16 con la squadra satellite di Hervé Poncharal. Resta da capire quale dei due rookie lascerà il box, con Fernandez che sembra destinato a tentare la fortuna altrove.

Raul Fernandez ai titoli di coda?

I risultati stentano ad arrivare in questa prima parte di campionato MotoGP per il team Tech3. “Hervé Poncharal precisa di aver dovuto attendere il nono Gran Premio per poter vantare entrambe le moto in zona punti. “Fine costruttiva in Catalogna e un test molto positivo lunedì, il team Tech3 KTM Factory Racing si dirige verso la Germania carico di fiducia“, commenta il boss francese. “Ricordiamo tutti l’ottima gara di Miguel Oliveira, che lo scorso anno è arrivato secondo. Rémy Gardner e Raul Fernandez hanno entrambi fatto una buona gara nell’ultimo Gran Premio ed è stata la prima gara in cui abbiamo ottenuto punti da entrambi i piloti, che è il nostro miglior risultato stagionale finora“.

Mercato MotoGP in fermento

Il momento delle decisioni future si avvicina, Gardner e Fernandez in ballottaggio per il rinnovo di contratto. Miguel Oliveira lascerà la squadra factory nella stagione MotoGP 2023 per trasferirsi in Gresini dove tenterà l’avventura in sella ad una Ducati Desmosedici GP. Jack Miller ha annunciato ufficialmente il passaggio in KTM, dove si ricongiungerà con il team manager Francesco Guidotti con cui ha già lavorato ai tempi della Pramac: “Il mercato piloti in questo momento è in pieno boom”, ha aggiunto Poncharal a Paddock-GP.com. “Al Sachsenring ci sono sempre molti fan della KTM e abbiamo intenzione di tenere alta la bandiera KTM perché sappiamo che questa gara è importante per tutta la famiglia. Come al solito, spingeremo e faremo del nostro meglio per mettere in scena un grande spettacolo“. Quindi questo sarebbe il posto perfetto per fare annunci…