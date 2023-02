MotoGP, KTM in fase di studio: “Ci manca qualcosa”

Si parla maggiormente del bel momento di Ducati e Aprilia, contrapposto alle difficoltà di Honda e Yamaha. E KTM a che punto è? In un certo senso possiamo dire che è ancora nel mezzo. Non c’è una totale soddisfazione alla fine dei test a Sepang, per il momento infatti sembra ci sia ancora qualcosa che manca. Il campionato inizia il prossimo 26 marzo a Portimao, ma prima ci saranno gli ultimi test ufficiali nei giorni 11-12 marzo. Un’ultima occasione fondamentale per iniziare il Mondiale MotoGP 2023 nel miglior modo possibile.

I test a Sepang

Riepiloghiamo i risultati ottenuti dai ragazzi KTM sul tracciato malese. Pol Espargaro, con i colori GASGAS, è stato il migliore, 13° a +0,908 dalla Ducati di Luca Marini al comando. Subito dietro ecco Brad Binder, ad appena 15 millesimi dal compagno di marca, mentre Jack Miller 16° è stato il primo ad accusare poco più di un secondo dal capoclassifica. Più indietro l’esordiente Augusto Fernandez, un po’ acciaccato in quei giorni, ma soprattutto impegnato nel processo di adattamento alla RC16. Tanto lavoro per i ragazzi del marchio di Mattinghofen, in particolare il nuovo motore, più versioni del telaio, la carena “effetto suolo” e più in generale varie prove di aerodinamica, ormai diventata fondamentale in MotoGP. A Sepang KTM ha girato con differenti profili aerodinamici, studiando anche diverse prese d’aria e cambiando la forma delle alette. Il maltempo ha rovinato il programma, ma è stato un problema per tutte le squadre. Ora si guarda ai prossimi test in Portogallo, l’ultima occasione per provare qualche novità ma soprattutto per trovare la quadra in vista della nuova stagione mondiale.

KTM al lavoro

“Non siamo del tutto soddisfatti. Le aspettative erano alte, forse troppo, e ci manca qualcosa” Sono queste le prime parole di Francesco Guidotti alla fine di shakedown e prove ufficiali sulla pista malese. Che cosa manca in particolare? “Qualche decimo” è la prima risposta del team manager KTM a motogp.com. Le prove sul pacchetto aerodinamico sono andate bene, qualche dubbio in più invece sul motore. “Bisogna sempre trovare il giusto compromesso. Anche lo stile di guida deve adattarsi” ha dichiarato Guidotti. “Le gomme a disposizione erano sufficienti per trovare il giusto set up, ma non per il lavoro di sviluppo sulla moto. Il meteo poi non ci ha aiutato molto.” Ma non si cercano scuse, testa ora ai prossimi test. “[A Portimao] Troveremo una situazione diversa, farà meno caldo rispetto a Sepang ed avremo solo due giorni. Dovremo cercare di sistemare tutto e poi prepararci per il GP” ha concluso Guidotti.

Foto: motogp.com