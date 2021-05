MotoGP: KTM e Tech3, la collaborazione continua fino al 2026

KTM e Tech3 rinnovano la loro partnership in MotoGP per altri cinque anni. "Abbiamo tutti gli ingredienti per essere vincenti."

Tra gli accordi siglati in questo periodo c’è anche quello tra KTM e Tech3. La casa di Mattinghofen e la squadra guidata da Hervé Poncharal continueranno infatti il loro rapporto di collaborazione fino alla stagione MotoGP 2026. Quest’anno sono esattamente 20 anni dall’entrata della squadra in top class. Quale modo migliore quindi per rinnovare per altri cinque anni una partnership che nel campionato 2020 ha portato ai primi due straordinari trionfi grazie a Miguel Oliveira.

“Avevamo già confermato la nostra presenza in MotoGP” ha sottolineato Pit Beirer. “È fondamentale per noi mantenere anche questa stabilità, rinnovando il nostro accordo con Tech3. In Hervé e la sua squadra abbiamo trovato i partner ideali, tutto è parte di “una sola squadra”. È quindi un piacere continuare ad attaccare insieme per altri cinque anni.” Non meno soddisfatto Hervé Poncharal. “Siamo il primo team indipendente ad annunciare questo rinnovo quinquennale con un costruttore in MotoGP. È un modo per dimostrare la forza del nostro accordo, e sono convinto che il meglio deve ancora venire. Abbiamo tutti gli ingredienti per essere vincenti.”