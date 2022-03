MotoGP: KTM attacco al podio, stavolta con due punte

Qualifiche difficili per alcuni degli attesi top riders, ma si sono viste anche alcune conferme. Nello specifico, KTM continua a piazzare stabilmente i suoi piloti di punta tra i primi 10. Sia Brad Binder che Miguel Oliveira hanno risposto presente anche in Q2, ottenendo rispettivamente la 4^ e la 7^ casella in griglia MotoGP. Un ottimo punto di partenza per una gara che entrambi vogliono vivere da grandi protagonisti, spinti anche da Tech3. “La moto funziona e loro sono vicini, possono lottare per il podio” ha infatti sostenuto Raúl Fernández.

“Non ho capito qual è il mio ritmo”

È stato il migliore del duo factory, ma non sono mancate alcune problematiche durante le ultime libere. “Fin dall’inizio delle FP4 ho accusato difficoltà, è stato un vero disastro” ha dichiarato Binder. “Non avevo il giusto feeling con la moto, poi abbiamo modificato delle piccole cose ed è andata meglio.” Domani aprirà la seconda fila, quali sono gli obiettivi? “Difficile dirlo, non sono riuscito a capire qual è il mio ritmo, non riesco a tracciare un quadro preciso. Speriamo nel warm up asciutto per capire qualcosa di più.” Ma una cosa è già chiara. “Sarà una gara dura per tutti, oltre al fatto che la scelta delle gomme sarà un aspetto chiave.”

“Sempre in top ten finora…”

“Abbiamo fatto un passo avanti in qualifica, era il nostro obiettivo. Ora dobbiamo mettere tutto assieme in gara.” Oliveira infatti vuole dimenticare lo zero del GP inaugurale, puntando ad un risultato di peso. Nessun problema da evidenziare riguardo la pista, spiega poi la questione gomme. “Abbiamo sviluppato la moto fin dal 2020 partendo dalla carcassa diversa” ha sottolineato. “Ora sta funzionando con qualsiasi mescola.” Un altro punto a loro favore dopo le gravi difficoltà del passato proprio a causa delle gomme. Manca solo la gara. “Punto a guadagnare qualche posizione già in partenza, poi dobbiamo gestire tutto a modo nostro.” Con ottimismo. “Abbiamo sempre chiuso in top ten finora…”

Foto: motogp.com