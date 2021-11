Jorge Martín gran settimo in gara a Portimao. Pur con qualche timore ed alcune attenzioni in più, ma è stata "Una delle mie migliori gare dell'anno."

Non era un fine settimana come tutti gli altri e Jorge Martín l’ha ammesso fin da subito. Ad aprile il brutto incidente che ha condizionato la sua stagione (e rischiava di chiudere la sua carriera), lo scorso fine settimana il ritorno proprio a Portimao per il penultimo round del 2021. Il rookie spagnooo non ha nascosto un certo timore reverenziale, e otto ossa rotte sei mesi fa sono un buon motivo. Ma il risultato è decisamente ottimale per un pilota all’esordio in MotoGP: un settimo posto combattuto, che gli serviva anche come sfida a livello mentale.

Oltre ad aver contribuito ancora al titolo di miglior team indipendente per Pramac Ducati. Quarto in griglia di partenza, è riuscito a partire al meglio. “Nei primi 12 giri avevo lo stesso ritmo dei ragazzi davanti” ha sottolineato Martín. “Era importante fare bene qui, abbiamo imparato alcune cose e non vedo l’ora che arrivi il prossimo GP.” Non deve aspettare molto, visto che venerdì inizia la tappa conclusiva a Valencia. Ammette però anche che “Avevo un po’ di paura della curva 7… La moto era un po’ instabile in alcuni punti del tracciato.”

“Ma il ritmo era buono e sono abbastanza soddisfatto della gara.” Stesso discorso per il team, che ha accolto ‘Martinator’ festante al ritorno al box. “Davvero non posso lamentarmi” ha continuato il pilota Pramac, che ricorda il precedente. “Sei mesi fa, dopo le FP1, ero all’ospedale con otto ossa rotte. Ora invece sono di nuovo qui!” Per disputare “Una delle mie migliori gare dell’anno” come lui stesso l’ha definita. Adesso manca solo Valencia, per lui continua la sfida serrata per il Rookie dell’Anno con Bastianini.

Foto: motogp.com