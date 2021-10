Jorge Martín carico per questo GP delle Americhe, sperando di lasciarsi alle spalle gli acciacchi fisici. Sempre poi con un occhio al compagno di box.

Nell’ultimo periodo il duo Pramac Ducati sta affrontando guai fisici di varia natura. Zarco ha appena risolto la sindrome compartimentale, mentre Jorge Martín si trascina da Assen qualche acciacco. Conseguenze non ancora lasciate alle spalle del pauroso incidente di Portimao e delle lesioni multiple riportate in seguito. Ma è ottimista per quanto riguarda questo GP, visto il riposo di qualche giorno dopo gli impegni consecutivi tra Aragón, Misano ed il test. Con un occhio poi a ciò che fa il compagno di box, sempre il primo rivale da battere.

Da dire che ultimamente è riuscito a chiudergli davanti molto spesso. “Non so bene cosa sia successo, c’è stato un cambiamento dalla pausa estiva.” Sottolineando però che “Non credo fosse al 100%. La MotoGP attuale poi è molto fisica, una Ducati ancora di più, ed un piccolo problema fisico ti condiziona molto. Lo sto vivendo io stesso.” Ma come detto, il rookie spagnolo guarda parecchio ciò che fa Zarco per migliorarsi costantemente. “Se il tuo compagno di box è davanti c’è un motivo, quindi usavo parecchio i suoi dati per avvicinarmi. Immagino lo faccia anche lui.”

Ma non è un fatto strano per lui. “Sono un pilota che guarda sempre il compagno di box, cerco sempre di stare davanti.” Ultimamente riuscendoci, ma è convinto di un fatto. “Se ritornano quelle sensazioni, ridiventerà lo stesso Johann.” Per quanto riguarda la sua condizione fisica, “Ho problemi al bicipite da Assen. Ancora ne risento, dopo la pausa è migliorato moltissimo, ma quando ci sono impegni consecutivi come Aragón, Misano ed il test lo sento tanto. Ma ora abbiamo avuto qualche giorno di riposo, non penso ci siano problemi per questo Gran Premio.”

Foto: motogp.com