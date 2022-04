MotoGP, Jorge Martin sulla firma con Ducati: “Non posso dire molto”

Dal paddock MotoGP di Portimao non arrivano novità sul mercato piloti, ma solo qualche smentita. Andrea Dovizioso ha respinto le chiacchiere sul possibile arrivo di Jake Doxon in questa stagione che, secondo fonti britanniche, sarebbe pronto a sostituirlo già nel corso di questo campionato. I risultati Quartararo e Morbidelli confermano che la Yamaha M1 ha delle lacune che richiedono tempo per essere colmate, i piloti sono responsabili solo in parte. “C’è massima collaborazione con Yamaha“, ha dichiarato il forlivese, la cui esperienza è al servizio degli ingegneri di Iwata. Anche se non sembra esserci massima intesa con Fabio sull’evoluzione della moto.

La sella del team Ducati factory

Altre voci di corridoio davano per certa la firma di Jorge Martin con il team Ducati factory per il prossimo biennio. Dai vertici di Borgo Panigale non arriva nessuna conferma né smentita, il madrileno resta in ballottaggio con il leader provvisorio Enea Bastianini. Un tema molto delicato visto che Jorge potrebbe decidere di lasciare il marchio italiano qualora non dovesse ricevere il posto di Jack Miller. “Non posso dire molto, ma sono molto rilassato riguardo al mio futuro“, ha detto l’alfiere del team Pramac Racing. “So di poter guidare in quasi tutte le squadre se volessi. Lascio al mio manager la libertà di condurre questi negoziati e mi concentro sul campionato“.

F.lli Espargarò e il futuro in MotoGP

Situazione di stasi anche nel box Honda per quanto riguarda la posizione di Pol Espargarò. Il pilota catalano ha puntato un po’ il dito contro la stampa italiana che, a suo dire, lo metterebbe al centro di una contesa inesistente. In realtà il minore dei fratelli Espargarò forse dimentica che a tendere una mano alla Honda sono stati due suoi diretti avversari dinanzi alle tv di mezzo mondo. Fabio Quartararo prima, Enea Bastianini poi. Entrambi non hanno escluso un possibile passaggio sulla RC213V, con il manager Eric Mahè che ha ammesso di aver intrattenuto dialoghi con la Honda. In un momento in cui tutti parlano con tutti le sorprese sono dietro l’angolo.

In casa Aprilia Aleix Espargarò e i vertici di Noale hanno rimandato il proseguimento dei colloqui alle prossime settimane. I primi incontri non hanno portato a nulla di buono, ma il pilota di Granollers assicura di voler chiudere la carriera con la RS-GP. Pur non negando di aver avuto dei contatti con Yamaha: “Dipende tutto da Fabio Quartararo, dopo di lui si muoveranno gli altri tasselli del puzzle“.