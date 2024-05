Jorge Martin non nasconde le lacrime all’annuncio del ritiro di Aleix Espargaró dalla MotoGP. È uno dei suoi migliori amici e una persona centrale della sua vita. La notizia arriva in uno dei momenti più delicati della sua carriera, mentre è al comando della classifica e non conosce ancora la destinazione per il 2025. Ducati ha a disposizione una decina di giorni prima dell’annuncio ufficiale, ma intanto dalla conferenza stampa il pilota madrileno lancia un altro messaggio ai vertici di Borgo Panigale.

La vicenda contratto

Reduce dalla doppia vittoria di Le Mans, Jorge Martin affronterà il Montmelò consapevole che per Ducati non sarà una pista particolarmente facile. “In passato abbiamo avuto problemi di grip, ma abbiamo nuove idee che ci faranno andare più veloci. Ho grande fiducia nella moto e penso di poter fare un ottimo lavoro“. Il risultato del weekend potrebbe essere fondamentale per convincere il costruttore emiliano a promuoverlo nel team factory, anche se bisogna fare i conti con Marc Marquez, inattaccabile dal punto di vista del marketing. “Capisco i tempi della Ducati, spero che si decidano tra due settimane. Del mio futuro deciderò io. Sono felice che tante fabbriche bussino alle mie porte. Dopo il Mugello vedremo“.

Aprilia tra le opzioni

Una buona alternativa per la prossima stagione MotoGP potrebbe essere l’Aprilia, soprattutto ora che Aleix Espargaró ha annunciato il ritiro. La squadra ufficiale resta la prima opzione, ma l’attesa inizia a farsi snervante. “Non so nulla del mio futuro. Ovviamente capisco i tempi della Ducati, è quello di cui abbiamo parlato a inizio anno e dobbiamo aspettare. Non c’è fretta e non posso controllarlo – spiega Jorge Martin -. Ovviamente voglio guidare la rossa, perché in questo momento è la moto migliore, ma sono anche lusingato di sapere che ci sono altre opzioni, che tutte le fabbriche hanno bussato alla mia porta“. L’Aprilia potrebbe essere una buona opzione. “Sì, Aleix me lo ha detto. È felice, mi racconta dei segreti.“

In ogni caso il pilota Pramac è convinto di fare bene anche altrove, sebbene queste parole lascino intendere che la corda tra lui e Ducati potrebbe spezzarsi… “Forse non è giusto dirlo, ma penso che potrei lottare per il titolo con altre moto. Penso di essere un pilota che sa adattarsi bene alla moto che guida e questo si è visto negli anni. Non avrei problemi a essere competitivo con le altre moto“

